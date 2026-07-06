6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

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4 yıl önce geçirdiği mide ameliyatının ardından daha fit bir görünüme ulaşan Öztekin, ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaştığı beyaz elbiseli fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.