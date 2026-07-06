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Halk TV Magazin 6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Geçirdiği mide ameliyatının ardından büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin tatilden paylaştığı beyaz elbiseli karelerle gündem oldu. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada estetik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 1
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programında canlandırdığı karakterlerle Türk halkının sevgisini kazanan Pelin Öztekin geçirdiği mide ameliyatıyla adeta yeni bir görünüme kavuştu. Ünlü oyuncunun tatil pozları olay yarattı.

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 2
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda canlandırdığı skeç karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin yaz tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaz tatili boyunca peş peşe paylaştığı karelerle ilgi odağı haline gelen Öztekin’in şık tarzı da dikkat çekiyor.

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 3
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4 yıl önce geçirdiği mide ameliyatının ardından daha fit bir görünüme ulaşan Öztekin, ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaştığı beyaz elbiseli fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 4
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Hayranları ünlü oyuncunun tatil karelerini yorum yağmuruna tuttu. Öztekin‘in yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu oldu.

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 5
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6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Fotoğraf: 6
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