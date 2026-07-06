6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in beyaz elbiseli paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Geçirdiği mide ameliyatının ardından büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin tatilden paylaştığı beyaz elbiseli karelerle gündem oldu. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada estetik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programında canlandırdığı karakterlerle Türk halkının sevgisini kazanan Pelin Öztekin geçirdiği mide ameliyatıyla adeta yeni bir görünüme kavuştu. Ünlü oyuncunun tatil pozları olay yarattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda canlandırdığı skeç karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin yaz tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaz tatili boyunca peş peşe paylaştığı karelerle ilgi odağı haline gelen Öztekin’in şık tarzı da dikkat çekiyor.
4 yıl önce geçirdiği mide ameliyatının ardından daha fit bir görünüme ulaşan Öztekin, ekranlardan uzak bir yaşantı sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaştığı beyaz elbiseli fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.
Hayranları ünlü oyuncunun tatil karelerini yorum yağmuruna tuttu. Öztekin‘in yüzünde herhangi bir estetik işlem yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu oldu.