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Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Filenin Prensesleri, ev sahibi Letonya'yı ezip de geçti. Maçın oyuncusu Güz seçildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları Japonya'daki Milletler Ligi için son hazırlıklarını yaparken, Filenin Prensesleri fırtına gibi esiyor.

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 2
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Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Milli Takımımız, set bile vermeden yoluna devam ediyor.

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 3
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İlk maçında Çekya'yı, ikinci maçında Belçika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı 3-0'la geçen kızlarımız, bu kez de ev sahibi Letonya ile karşılaştı.

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 4
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Takımımız rakibini ezip de geçti. Setler açık farklarla bitti. İlk set 25-19, ikinci set 25-9, son set de 25-10 tamamlandı.

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 5
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Maçın oyuncusu ise 17 yaşındaki Güz Özerol seçildi. 1.92 boyundaki Güz, VakıfBank altyapısından yetişti.

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 6
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U18 Kadın Milli Takımımız, organizasyondaki beşinci maçında bugün saat 12.30'da İspanya ile karşılaşacak. Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 7
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8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda

Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı - Fotoğraf: 8
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9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya

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