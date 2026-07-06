Filenin Prensesleri ezdi geçti: Güz çiçek açtı
Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Filenin Prensesleri, ev sahibi Letonya'yı ezip de geçti. Maçın oyuncusu Güz seçildi.
Filenin Sultanları Japonya'daki Milletler Ligi için son hazırlıklarını yaparken, Filenin Prensesleri fırtına gibi esiyor.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Milli Takımımız, set bile vermeden yoluna devam ediyor.
İlk maçında Çekya'yı, ikinci maçında Belçika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı 3-0'la geçen kızlarımız, bu kez de ev sahibi Letonya ile karşılaştı.
Takımımız rakibini ezip de geçti. Setler açık farklarla bitti. İlk set 25-19, ikinci set 25-9, son set de 25-10 tamamlandı.
Maçın oyuncusu ise 17 yaşındaki Güz Özerol seçildi. 1.92 boyundaki Güz, VakıfBank altyapısından yetişti.
U18 Kadın Milli Takımımız, organizasyondaki beşinci maçında bugün saat 12.30'da İspanya ile karşılaşacak. Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya