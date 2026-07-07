Bu köye biçerdöver giremiyor: Tarlada hasat 15 bin yıllık yöntemle yapılıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dağlık arazilere biçerdöver giremediği için çiftçiler buğdayı orakla biçiyor. Kent merkezine yakın düz arazilerde ise buğday hasadı biçerdöverlerle tamamlandı.

Hasat edilen ekinler patoz makinesinde harman edilirken samanı da kışın hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Eğimli ve engebeli tarlalara tarım makinelerinin ulaşamaması nedeniyle çiftçiler geleneksel yöntemlere başvuruyor. Tarihte ilk oran kullanımı yaklaşık 15 bin yıl öncesine dayanıyor. Bazı yerleşim yerlerinde Cilalı Taş Devri'nden kalma oraklar bulunuyor.

ORAKLA HASAT SAMANI DA KURTARIYOR

Bahçe ilçesinde buğday yetiştiren çiftçi Fatih Akdenizli, köyün coğrafi yapısının modern tarım ekipmanlarını kullanmayı imkansız kıldığını söylüyor.

Akdenizli, "Köyümüze yapısı itibarıyla biçerdöver giremediği için hasadı orakla, beden gücümüzle yapıyoruz. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ekinlerimiz zarar gördü. Makinelerin girdiği yerlerde ekin yüksekten biçildiği için saman zayiatı da fazla oluyor. Orakla hasat yaptığımızda ise samandan da kazanç sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

(DHA)