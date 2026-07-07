Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bu köye biçerdöver giremiyor: Tarlada hasat 15 bin yıllık yöntemle yapılıyor

Bu köye biçerdöver giremiyor: Tarlada hasat 15 bin yıllık yöntemle yapılıyor

Osmaniye'de engebeli arazilere modern tarım araçları giremeyince üreticiler insanlık tarihinin en eski yöntemine sarıldı. Biçerdöverin ulaşamadığı tarlalarda buğdaylar 15 bin yıllık gelenekle, orakla hasat ediliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Son Güncelleme:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dağlık arazilere biçerdöver giremediği için çiftçiler buğdayı orakla biçiyor. Kent merkezine yakın düz arazilerde ise buğday hasadı biçerdöverlerle tamamlandı.

Hasat edilen ekinler patoz makinesinde harman edilirken samanı da kışın hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyorBu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor

Eğimli ve engebeli tarlalara tarım makinelerinin ulaşamaması nedeniyle çiftçiler geleneksel yöntemlere başvuruyor. Tarihte ilk oran kullanımı yaklaşık 15 bin yıl öncesine dayanıyor. Bazı yerleşim yerlerinde Cilalı Taş Devri'nden kalma oraklar bulunuyor.

Bu köye biçerdöver giremiyor: Tarlada hasat 15 bin yıllık yöntemle yapılıyor - Resim : 2

ORAKLA HASAT SAMANI DA KURTARIYOR

Bahçe ilçesinde buğday yetiştiren çiftçi Fatih Akdenizli, köyün coğrafi yapısının modern tarım ekipmanlarını kullanmayı imkansız kıldığını söylüyor.

Bu köye biçerdöver giremiyor: Tarlada hasat 15 bin yıllık yöntemle yapılıyor - Resim : 3

Akdenizli, "Köyümüze yapısı itibarıyla biçerdöver giremediği için hasadı orakla, beden gücümüzle yapıyoruz. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ekinlerimiz zarar gördü. Makinelerin girdiği yerlerde ekin yüksekten biçildiği için saman zayiatı da fazla oluyor. Orakla hasat yaptığımızda ise samandan da kazanç sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Osmaniye Tarım Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro