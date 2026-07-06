Fahriye Evcen'in bikinili yaz pozuna beğeni yağdı
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı yaz tatilinden paylaştığı karelerle gündem oldu. Bikinil pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fit görünümü sosyal medyada beğeni topladı.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit‘le çıktığı yaz tatilinden ardı ardına paylaşım yapan Fahriye Evcen iki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziği ile dikkat çekti.
2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit‘le 2017 yılında nikah masasına oturma kararı alan Fahriye Evcen özel hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmüyor.
Burak Özçivit‘le olan evliliğinden Kerem ve Karan adında iki oğlu olan Fahriye Evcen yaz tatilinde ailesiyle olmayı tercih etti. Ünlü oyuncu bikinili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerinde topladı.
Denizin ve güneşin tadını ailesiyle çıkaran Evcen’nin paylaştığı fotoğraflar yorum yağmuruna tutuldu. İki kez anne olan ünlü oyuncunun doğum kilolarından eser kalmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Fahriye Evcen’nin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor.