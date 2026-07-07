Tarlaya bir kere ekip 10 yıl boyunca maaş gibi para kazanıyorlar!

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Doğrudan Ekime Dikkat: Profesyonel Üretim Yöntemleri

Melisa tohumları oldukça küçük olduğu ve yavaş çimlendiği için uzmanlar tarafından doğrudan tarlaya ekilmesi kesinlikle önerilmez. Avrupa'daki profesyonel üreticiler bu riski yönetmek için iki temel ve güvenli üretim yöntemini uygularlar. Bunlardan ilki, serada kontrollü bir şekilde yetiştirilen fidelerin ilkbahar veya sonbahar döneminde kalıcı yerlerine dikilmesidir; ikincisi ise yaşlı ve sağlıklı bitkilerin köklerinden ayrılarak yeni alanlara çoğaltılarak dikilmesidir.