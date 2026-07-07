Gözler NATO Zirvesi'nde! Savunma Sanayii Forumu başladı

Ankara bugün itibarıyla iki gün sürecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak başkentte güvenlik, ulaşım, iletişim ve lojistik hazırlıkları günler öncesinden tamamlanırken, liderler ve dışişleri bakanları da peş peşe Ankara'ya ulaşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılmak üzere yola çıktı. Trump, ABD Başkanı olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. 2017-2021 arasındaki ilk başkanlık döneminde Türkiye'ye gelmeyen Trump'ın bu ziyareti, aynı zamanda Barack Obama'nın ardından 17 yıl sonra bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak.

Beyaz Saray’ın resmi programına göre ABD Başkanı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.10’da Ankara’da olması bekleniyor. Trump ilk olarak Beştepe’ye giderek saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek.