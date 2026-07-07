Dünyanın en sıra dışı canlısı: Her organını yenileyebiliyor, ateş tanrısının ruhunu taşıdığına inanılıyor
Meksika'da Xochimilco Gölü'ne özgü aksolotllar, kopan uzuvlarını ve beyinlerini yenileyebilen mucizevi biyolojileriyle bilim dünyasını büyülüyor.
Meksika'nın Xochimilco Gölü'ne özgü aksolotl, kopan bacağını birkaç haftada yeniden çıkarabilen, beynini tamir edebilen ve ömrü boyunca 'larva' kalan dünyanın en sıradışı semenderi olarak biliniyor. IUCN verilerine göre doğada yalnızca 50 ila bin bireyin kaldığı tahmin edilen tür, nesil tükenmesinin eşiğinde.
Aksolotl (Ambystoma mexicanum), Meksika'nın başkentindeki Xochimilco Gölü kanal sistemine özgü, tamamen suda yaşayan bir semender türüdür.
Adını Aztek tanrısı Xolotl'den alır. Nahuatl dilinde "atl" su, "xolotl" ise köpek ya da canavar anlamına gelir; aksolotl "su canavarı" ya da "su köpeği" demektir.
Aztek mitolojisine göre ateş ve yıldırım tanrısı Xolotl, tanrıların kendini feda ettiği ritüelden kaçmak için sırasıyla mısır bitkisine, agaveye ve en sonunda bir aksolotla dönüştü.
"Neoteni" adı verilen evrimsel süreç nedeniyle aksolotllar, cinsel olgunluğa ulaşmalarına rağmen yaşamları boyunca dış solungaç ve yüzgeç gibi larva özelliklerini koruyarak suda yaşarlar.
Neoteni, aksolotların metamorfozu tetikleyen tiroit uyarıcı hormonu yeterince üretememesinden kaynaklanır. Laboratuvarda dışarıdan hormon verildiğinde kara formuna zorla dönüştürülebilir.
Başının iki yanından dışarı uzanan üç çift dış solungaç canlıya taç benzeri karakteristik görünümünü verir ve bu solungaçlar ömür boyu korunur.
Kafalarının iki yanından taç gibi uzanan tüylü dış solungaçlarının yanı sıra, aksolotllar aynı zamanda deri ve ilkel akciğerleri vasıtasıyla da solunum yapabilen muazzam bir adaptasyona sahiptirler.
Yetişkin bir aksolotl 25 ila 30 santimetre uzunluğa ulaşır, geniş ve yassı başı, küçük bacakları ve uzun kuyruğuyla kolayca tanınır.
Doğadaki bireyler koyu kahverengi-yeşilimsi tonda, derilerindeki iridofor pigment hücrelerinin oluşturduğu altın renkli beneklerle kaplıdır.
Esaret altında yetiştirilen popülasyonlarda lösistik (pembe gövde, siyah göz), albino (beyaz gövde, kırmızı göz), melanoid (tamamen siyah), bakır ve altın albino gibi ondan fazla farklı renk mutasyonu bulunur.
Aksolotl pusu avcılığı yapan bir etçildir ve avını vakum etkisiyle ağzına çekerek solucanlar, küçük kabuklular, böcek larvaları ve balık yavrularıyla beslenir.
Türün belirgin bir yamyamlık eğilimi vardır ve özellikle genç bireyler birbirlerinin bacaklarını ve solungaçlarını ısırır, ancak kopan parçalar birkaç hafta içinde yeniden büyür.
Aksolotl bacaklarını, kuyruğunu, omuriligini, kalp ve akciğer dokusunu, çenesini, gözünün lens tabakasını ve hatta beyninin bir bölümünü eksiksiz biçimde yeniden oluşturabilir.
Yaralanan bölgedeki olgun hücreler blastem adlı bir kök hücre kütlesi oluşturur ve bu kütle eksik dokuyu kemik, kas, sinir ve damarıyla birlikte iz bırakmadan yeniden inşa eder.
. Aksolotlün genomu 32 milyar baz çiftinden oluşur, insan genomunun tam 10 katı büyüklüğündeki bu genetik harita şimdiye kadar dizilimi tamamlanmış en büyük genom unvanını taşır.
Aksolotl kansere karşı olağanüstü dirençlidir çünkü rejenerasyon sırasında hızla bölünen hücreleri ne zaman duracağını bilir ve güçlü DNA tamir mekanizmaları tümör oluşumunu baskılar.
Bilimsel araştırmalarda kullanılan tüm aksolotl kolonileri, 1863 yılında Paris'e getirilen yalnızca altı ataya dayandığı için yüzde 35'e varan tehlikeli bir akraba evliliği oranına sahiptir.
Hızlı şehirleşme, su kirliliği ve göle salınan istilacı yırtıcı balıklar nedeniyle doğal yaşam alanı çöken aksolotllar, vahşi doğada tamamen yok olma tehlikesi altındadır. IUCN Kırmızı Listesi'ne göre bugün doğada yalnızca 50 ila bin aksolotl kaldığı tahmin ediliyor ve tür kritik tehlike altında sınıflandırılıyor.
Aksolotlün rejenerasyon mekanizması insanlarda omurilik yaralanmalarının tedavisi, kalp krizi sonrası kardiyak doku onarımı ve organ nakline alternatif geliştirmek için araştırılıyor.