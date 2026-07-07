Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi
Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasında Japonya'da ilk maçına yarın çıkacak. Maça 1 gün kala Zehra Güneş sürprizi yaşandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında ilk maçına yarın çıkacak.
İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftada Japonya, Polonya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek.
Millilerimizin üçüncü hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
8 Temmuz 2026
06:00 Türkiye-Polonya (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
Millilerde maça 1 gün kala Zehra Güneş sürprizi yaşandı.
7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş'e doğum günü sürprizi yapıldı.
Milli takım teknik heyeti ve takım arkadaşları Zehra'nın doğum gününü kutladılar ve asıl hediyeyi Polonya'yı yenerek vereceklerini söylediler.