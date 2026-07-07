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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasında Japonya'da ilk maçına yarın çıkacak. Maça 1 gün kala Zehra Güneş sürprizi yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında ilk maçına yarın çıkacak.

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 2
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İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftada Japonya, Polonya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 3
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Millilerimizin üçüncü hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 4
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Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 5
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Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 6
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Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 7
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Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 8
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Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 9
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8 Temmuz 2026
06:00 Türkiye-Polonya (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 10
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10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 11
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11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 12
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12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 13
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Millilerde maça 1 gün kala Zehra Güneş sürprizi yaşandı.

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 14
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7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sürprizi: Tam da kritik maça 1 gün kala denk geldi - Fotoğraf: 15
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Milli takım teknik heyeti ve takım arkadaşları Zehra'nın doğum gününü kutladılar ve asıl hediyeyi Polonya'yı yenerek vereceklerini söylediler.

Filenin Sultanları Zehra Güneş Japonya Milli Takım
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