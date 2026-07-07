CİMER şikayetiyle hapsedilmişlerdi, geri döndüler: Mahpus kazlar denizde serinledi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçen yıl CİMER şikayetiyle kümese kapatılan, ardından şartlı salıverilen kaz sürüsü yazın gelmesiyle sahile geri döndü. Kazlar bu kez annesi babası olmayan bir ördek yavrusunu da sahiplenip sürüye aldı.

Sahil Mahallesi'nde kafe ve kamP ALANI işleten Mehmet Keşniş'in 12 yıl önce 2 kazla başlayan sürüsü, yıllar içinde büyüyerek ilçenin simgesi haline geldi. Her sabah kafenin bahçesinden sahile inen kazlar geçen yıl CİMER'e yapılan şikayetle gündem olmuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını istedi, sürü 1 ay boyunca kümeste kaldı.

ŞARTLI TAHLİYE GELMİŞTİ

DHA'nın haberinin ardından 22 Temmuz 2025'te kazlara denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları koşuluyla serbest bırakılma kararı tebliğ edildi. Keşniş ve kızı Başak Keşniş kazları bahçeye saldı, denize giremeyen sürü su kaplarıyla serinledi.

ÖRDEK YAVRUSU SÜRÜYE DAHİL OLDU

Bu yaz sahile dönen kaz sürüsüne beklenmedik bir üye katıldı. Annesi babası olmayan, köpek ve kedilerin rahatsız ettiği bir ördek yavrusunu kazlar koruma altına alarak sürüye dahil etti.

Mehmet Keşniş, "Merak edip, kazları soruyorlar. Pazara çıkıyorum, kazları soruyorlar. Yolda yürüyorum, kazları soruyorlar. Herkes kazların derdine düştü. Kazlar devamlı ilgi odağı halindeler. Kazlara bir de bu sene yavru ördek katıldı.

Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Sanki anlıyorlarmış gibi onun korunmaya ihtiyacı var diye. Şimdi beraber takılıyorlar. Beraber denize giriyorlar. Kazlar otluyor ama ördek otlayamadığı için zavallı ördek yavrusu yiyecek bulamıyor. O da işte bir-iki böcek yakalarsa onunla idare ediyor. Onlara ayak uydurmaya çalışıyor.

Ziyaretçilerin verdiği ekmeklerden biraz ördek yavrusu faydalanıyor. Herkes hayatından memnun" diye konuştu.

KAZLAR BURANIN MASKOTU

Tatilciler de sürüyü yeniden sahilde gördükleri için memnun. Bir tatilci, "Geçe sene haberlerde görmüştüm, birkaç kişi şikayetçi olmuştu bu durumdan ama bence şikayetlik bir şey yok. Bence çevreye canlılık katıyorlar. Kazlardan çok memnunuz, kazlar buranın maskotu. Her gelen tatilci sevip, fotoğraflarını çekiyor. Çocuklar daha memnunlar, kazlarla oynuyorlar. Sahile renk kattılar" dedi.

(DHA)