Kuzey Bosna'nın Srbac kentinde yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşinin evdeki oda konumlarından ve pencereden görünen manzaradan sürekli şikayet etmesi üzerine dünyada eşine az rastlanır bir projeye imza attı.

Kendi kendini yetiştiren mucit Kusic, ev içi tartışmaları bitirmek için duvarları yıkmak yerine tüm evi döndüren bir sistem inşa etti.

HER ŞEY EŞİNİN MANZARA ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Çift ilk evlerini inşa ettiğinde, Kusic'in eşi odaların güneşe bakmasını istedi. Ancak bu durum oturma odasının sokağı görmesini engelleyince yeni bir memnuniyetsizlik yarattı. Kusic, o dönem iki oda arasındaki duvarları yıkıp elektrik tesisatını değiştirerek eşini memnun etmeye çalıştı.

Yıllar sonra oğullarından biri evlenip üst kata yerleşince, zemin kata taşınan çift için manzara sorunu yeniden patlak verdi.

DUVAR YIKMAKTAN BIKTI, EVİ DÖNDÜRDÜ!

Sürekli tadilat yapmaktan yorulan Kusic, radikal bir karar alarak 7 metrelik merkezi bir eksen üzerinde hareket edebilen döner bir ev inşa etti. Yeşil cepheli ve kırmızı metal çatılı konut, en yavaş modda bir turunu 24 saatte neredeyse hiç hissettirmeden tamamlarken, en hızlı modda ise tüm evi sadece 22 saniyede döndürebiliyor. Bu sayede pencereden görünen manzara mısır tarlaları, ormanlar ve nehir arasında saniyeler içinde değişebiliyor.

ASKERİ MALZEMELERLE 6 YILDA TAMAMLADI

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press'in de dikkatini çeken projenin tamamlanması tam 6 yıl sürdü. Mühendislik diploması bulunmayan Kusic, döner sistemi eski bir askeri nakliye aracından söktüğü tekerlekler ve elektrik motorlarıyla tasarladı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı döneminde, projeyi sadece kendisi bildiği için doktorlardan ömrünü en az bir yıl daha uzatmalarını istedi.

"DEPREME KARŞI BİLE DAHA DAYANIKLI"

Sıradan bir aile içi anlaşmazlığı küresel bir habere dönüştüren projeyle ilgili eşi Ljubica röportaj vermeyi reddetti. Kusic ise tasarladığı bu sıra dışı yapının, esneklik kabiliyeti sayesinde sabit evlere kıyasla deprem hasarlarına karşı çok daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor.