Türkiye’deki o mağaradan insanlık tarihini değiştirecek kanıtlar çıktı: Tam 59 bin yıl öncesine ait

Hatay'daki Üçağızlı II Mağarası'nda yapılan yeni araştırma, Neandertaller ile modern insanların farklı dönemlerde yaşamalarına rağmen benzer avlanma stratejilerine ve sembolik geleneklere sahip olduğunu gösterdi. Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Baykara liderliğindeki çalışma, iki insan türünün 59 bin yıl önce Anadolu topraklarında derin bir kültür ve bilgi paylaşımı içinde olduğunu kanıtladı.

BİYOLOJİ DEĞİŞTİ GELENEK AYNI KALDI

Bilim insanları mağaradaki tortuları optik uyarımlı lüminesans tekniğiyle tarihlendirerek fosilleşmiş diş yapılarını inceledi. Yapılan analizler, Neandertallerin mağarada 77 bin ila 59 bin yıl önce yaşadığını, modern insanların yani Homo sapiens'in ise 59 bin ila 47 bin yıl önce aynı alanı kullandığını ortaya koydu. Türler değişmesine rağmen, mağaradaki taş alet teknolojisi ve avlanma stratejileri aynı kaldı.

Çalışmaya dahil olan Kyoto Üniversitesi paleoantropologlarından Naoki Morimoto, "Bulgularımız derin bir kültürel etkileşim düzeyine işaret ediyor. Bu iki farklı ama birbiriyle yakından ilişkili insan grubu sadece aynı çevreye uyum sağlamakla kalmıyor, muhtemelen sembolik tercihleri de paylaşıyorlardı" diyerek keşfin önemini vurguladı.

DENİZ KABUKLARI GİZEMİ ÇÖZDÜ

Araştırmacılar mağarada yiyecek amaçlı kullanılmayan, süs eşyası ve takı olarak taşındığı belirlenen 29 adet küçük deniz salyangozu kabuğu buldu. Bu sembolik geleneğin her iki tür tarafından da sürdürülmesi, temasın en büyük kanıtı sayılıyor. Araştırma ekibi, bölgede bir arada var olan iki insan türünün temas halinde olduğunu ve kültürel unsurları paylaştığını varsaydıklarını açıkladı.

EVRİMSEL GİZEM DERİNLEŞİYOR

Bu yeni bulgular, Fransa'daki Mandrin Mağarası'nda görülen ve türlerin birbirini kültür bırakmadan dışladığı teorisiyle çelişiyor. Buna karşın İsrail'deki Tinshemet Mağarası'ndaki paylaşımlı davranışlarla büyük bir paralellik gösteriyor.

Kültürlerin bu kadar benzer olması, yaklaşık 40 bin yıl önce nesli tükenen Neandertallerin neden yok olduğu gizemini daha da artırıyor. Bilim insanları, bu ortak kültürün arkasında iki türün çiftleşmesinin olup olmadığını çözmek için kazı çalışmalarını sürdürüyor.