Herkesin görmezden geldiği haritayı kullanarak 350 yıldır denizde yatan hazineye ulaştı

Dalgıç Todd Stevens Greenwich Ulusal Denizcilik Müzesi’ndeki tarihi bir haritayı inceleyerek,1680 yılında Çin dönüşü kötü hava şartları nedeniyle kayalara çarparak batan Doğu Hindistan Şirketi gemisi Phoenix’in enkazını tespit etti. 5 ila 40 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışlarda; yaklaşık 350 yıldır su altında bozulmadan kalan altın paralar, antik mücevherler, seyir cihazları, kılıç parçaları ve mürettebata ait kişisel eşyalar gün yüzüne çıkarıldı.

İPEK, BAHARAT VE KUMAŞ GİBİ YÜKLER TAŞIDI

Gemi battığı dönemde ana kargonun büyük bir kısmı denizden çıkarılmış olsa da okyanus tabanındaki kayaların arasında unutulan bu küçük ve değerli nesneler zamana meydan okudu. İpek baharat ve kumaş gibi dönemin değerli yüklerini taşıyan Phoenix’ten geriye kalan bu parçalar, geminin karakteristik safrası sayesinde kesin olarak teşhis edildi.

17. YÜZYIL BRİTANYA DENİZCİLİĞİNE IŞIK TUTUYOR

Kurtarılan tarihi eserler, İngiltere’deki Isles of Scilly Müzesi’ne bağışlandı. Müze küratörü Xavier Duffy Diverber portalına yaptığı açıklamada, bu nesnelerin yüzyıllarca deniz dibinde korunmuş olmasının büyüleyici olduğunu ve bağışın gelecek nesiller için büyük değer taşıdığını belirtti. Bu önemli keşif Isles of Scilly’nin tarihi koleksiyonunu genişletirken 17. yüzyıl Britanya denizciliğine de ışık tutuyor.