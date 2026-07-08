İBB davasında 64. gün! Ekrem İmamoğlu salona getirildi... İşte dakika dakika yaşananlar

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 64. günü Silivri'de başlayacak.

Dünkü duruşmaya Ekrem İmamoğlu getirilmezken, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve avukatı Nergiz İnce'nin savunması alındı.

"ÖĞLEDEN SONRA GETİRİLECEK"

Mahkeme başkanı dün, ilk celseyi 9 Temmuz'da bitirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmak üzere bugün öğleden sonra duruşmaya getirileceğini de ifade etti.

Silivri'deki 64. gün Fatih Keleş'in avukatının savunmasıyla başlayacak.

ÖZEL DE KATILACAK

CHP lideri Özgür Özel'in de bugünkü duruşmayı takip etmek üzere Silivri Cezaevi'nde bulunması bekleniyor. Özel'in duruşmaya saat 14.00'te katılacağı öğrenildi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının 64. gününde yaşananları anbean aktarıyor...