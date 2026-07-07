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Herkes çöpe atıyordu: Atıktan yapılan bu çatı 150 kilo bassanız bile bana mısın demiyor

Brezilya’da bir fabrika süt ve meyve suyu kartonlarını geri dönüştürerek 100 yıl ömürlü çatı kiremiti üretiyor.

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Herkes çöpe atıyordu: Atıktan yapılan bu çatı 150 kilo bassanız bile bana mısın demiyor

Brezilya’nın Rio Grande Do Sul eyaletindeki Passo Fundo kentinde faaliyet gösteren bir fabrika, süt meyve suyu, domates sosu ve yoğunlaştırılmış süt kartonlarını geri dönüştürerek çatı kremidine dönüştürüyor.

NASIL ÜRETİLİYOR?

Radio UPF’nin aktardığına göre, tesis geri dönüştürülebilir karton atıkları ton başına R$200 (Brezilya Riyali) yani ödeyerek satın alıyor.

Üretim sürecinde önce ambalajlar trommel ve santrifüj sistemlerinden geçilerek kağıt, alüminyum ve polietilen katmanlarına ayrılıyor. Kağıt farklı alanlarda geri dönüştürülürken, alüminyum ve polietilen karışımı kalıba alınarak presleniyor, yüksek sıcaklıkta işleniyor ve yaklaşık 40 dakika soğutulduktan sonra kiremit haline getiriliyor.

100 YIL ÖMRÜ VAR

Üretilen ürünler ticari olarak 5 yıl garantili olsa da Sao Paulo Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü (IPT) ile Malzeme Karakterizasyon ve Geliştirme Merkezi (CCDM) tarafından yapılan testlerde üretilen kiremitlerin 100 yıl dayanabildiğini kanıtladı.

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Doluya karşı dayanıklı, su geçirmeyen, esnek yapıya sahip olan kiremitlerin iyi bir ısı ve ses yalıtımı sunduğu, ayrıca metre başına 150 kilogramdan fazla yüke dayanabildiği belirtiliyor.

Bununla birlikte üretilen kiremitlerin doluya karşı dayanıklı, su geçirmeyen, esnek bir yapıya sahip oldukları ve 150 kilogramdan fazla yük taşıma kapasitesinin olduğu da belirtiliyor. Kiremitler aynı zamanda iyi bir ısı ve ses yalıtımı sunuyor.

Geri dönüştürülmüş malzeme çit, reklam panosu ve farklı yapı ürünlerinde kullanıma uygun bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Fabrika günde 120 saatte, 8 adet ve 6 milimetre kalınlığında kiremit üretiyor. Tesisin hedefi ise 2017 yılına kadar aylık 3.000 üretime ulaşmaktı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Brezilya Fabrika
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