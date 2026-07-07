Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım

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Daha önce Yasak Elma, Bizim Hikaye, Şahane Hayatım gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade son olarak, Kanal D’de yayınlanan Daha 17 dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Çekimleri Bodrum’da gerçekleşen dizi yayınlanan bölümleriyle izleyiciden tam not aldı.