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Halk TV Magazin Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım

Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım

Daha 17 dizisinin çekimleri için Bodrum’da bulunan Nesrin Cavadzade, set arasını denizde değerlendirdi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım - Fotoğraf: 1
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Daha 17 dizisinde Şebnem karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, set arasında kendini Bodrum’un serin sularına attı.Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı bikinili kareler büyük beğeni topladı.

Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım - Fotoğraf: 2
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Daha önce Yasak Elma, Bizim Hikaye, Şahane Hayatım gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade son olarak, Kanal D’de yayınlanan Daha 17 dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Çekimleri Bodrum’da gerçekleşen dizi yayınlanan bölümleriyle izleyiciden tam not aldı.

Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım - Fotoğraf: 3
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Dizinin çekimleri için Bodrum’da bulunan 43 yaşındaki oyuncu, çekim aralarında kendisini sık sık Bodrum’un serin sularına bırakıyor. Son olarak sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Cavadzade’nin bikinili pozları beğeni topladı.

Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım - Fotoğraf: 4
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Kadir Taner Uçar Bodrum'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Bodrum pozları sosyal medyayı salladı! Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım - Fotoğraf: 5
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Oyuncu Bodrum
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