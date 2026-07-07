Dünyanın gözü Ankara'da: NATO liderleri zirvenin ilk gününde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşlerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resepsiyon verdi. Resepsiyona zirveye katılan liderler geliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenleniyor.
Resepsiyona NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları katılacak. Etkinlik için sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump gelmişti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basın toplantısı günün en büyük gündemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.
İşte zirvenin açılış resepsiyonundan canlı notlar:
ABD BAŞKANI TRUMP BEŞTEPE'DE
ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na vardı. Trump'ın da resepsiyona gelişi ile bütün katılımcılar tamamlanmış oldu.
ZELENSKİ VE EŞİ DE RESEPSİYONA KATILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska da resepsiyona katıldı.
NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenski savaş başladığından beri askeri kıyafetlerle görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Zelenski'nin bu kez siyah takım giydiği de gözlerden kaçmadı.
ERDOĞAN LİDERLERİ KAPIDA KARŞILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile resepsiyona katılacak olan devlet başkanlarını karşılıyor.
Devlet liderlerinin karşılama töreninde giriş alanında Mehter takımı da hazır bulundu. Türk devletleri bayrakları giriş yoluna dizildi.
MACRON TÜRKİYE'DE
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron Türkiye'ye geldi.
Emmanuel Macron bugün Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi.