Dünyanın gözü Ankara'da: NATO liderleri zirvenin ilk gününde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenleniyor.

Resepsiyona NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları katılacak. Etkinlik için sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basın toplantısı günün en büyük gündemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.

İşte zirvenin açılış resepsiyonundan canlı notlar: