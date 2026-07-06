23 aile el ele verip 4 yıl boyunca 1500 metrelik uçuruma kilometrelerce yol kazdı

Çin’in Chongqaing bölgesindeki Lanying köyüne bağlı küçük bir toplulukta yaşayan 23 aile 1500 metrelik uçurumlar ve genişliği yer yer 40 santimetrenin altına düşen tehlikeli patikalar nedeniyle dış dünyadan tamamen izole bir yaşam sürüyordu.

Temel gıda maddelerini köye getirmek ve ürettikleri tarım ürünlerini satabilmek için uçurum kenarındaki bu dar yolları kullanmak zorundaydılar ve tek bir yolculuk bazen iki tam gün sürüyordu.

ADETA İĞNEYLE DAĞI KAZIDILAR

Bu zorlu izolasyona son vermek isteyen köylüler, Eylül 2001’de uçurumu aileler arasında bölüşerek, kaya içine 1,2 kilometrelik bir yol oymak için olağanüstü bir çalışma başlattı. Ağır iş makineleri olmadan, halatlarla uçurumlardan sarkarak, sadece çekiç, keski ve patlayıcılar kullanarak dağı adeta iğneyle kazıdılar, inşaat sürecinde 8 büyük toprak kayması yaşandı ve bir köylü patlama nedeniyle gözünü kaybetti.

DEVLET DESTEĞİYLE ASFALTLANDI

Aralık 2005’te tamamlanan yol, 2018 yılında devlet desteğiyle asfaltlanarak tamamen güvenli bir hale getirildi. Bu hamle köyün kaderini değiştirerek bölgeyi turistlerin, sürücülerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası turistlik bir merkeze dönüştürdü.