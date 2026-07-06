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Mısırdan beton yaptılar, üç boyutlu yazıcıyla ev bastılar

Tarımsal atıklardan geliştirilen Corncretl adlı yeni yapı malzemesi, geleneksel betona göre karbon emisyonu yüzde 70’e kadar azaltma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

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Mısırdan beton yaptılar, üç boyutlu yazıcıyla ev bastılar

İnşaat sektörünün en büyük karbon salımı kaynaklarından biri olan Portland çimentosuna alternatif olarak geliştirilen Corncretl, geleneksel betona kıyasla karbon emisyonunu yüzde 70’e kadar azaltma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

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Manufactura tarafından optimize edilen bu malzeme mısır atıkları ve oda sıcaklığında sertleşen kireç içeriyor. Bu sayede üretim sürecindeki enerji tüketimi de minimuma iniyor.

KALIP GEREKTİRMEDEN KAVİSLİ DUVARLAR OLUŞTURABİLİYOR

Manufactura tarafından 3D baskıya uygun hale getirilen Corncretl KUKA robot kolu ve WASP Concrete HD sistemi kullanılarak farklı ölçeklerde duvar prototiplerinin üretiminde test edildi. Malzeme kalıp gerektirmeden kavisli duvarlar ve geometriler oluşturabiliyor.

Mısırdan beton yaptılar, üç boyutlu yazıcıyla ev bastılar - Resim : 2
Proje kapsamında 40, 60 ve 80 santimetre yüksekliğinde hafif modüler paneller de geliştirildi. Düşük maliyetli konutlar için tasarlanan sistem henüz ticari ölçekte kullanılmasa da tarımsal atıkları değerlendiren, karbon salımını azaltan ve 3D baskı teknolojisini sürdürülebilir yapı malzemeleriyle buluşturan yenilikçi bir prototip olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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