130 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Nesli tükendi sanılıyordu

Güney Amerika’nın simge türlerinden büyük karıncayiyen, avcılık ve ormansızlaştırma nedeniyle yok olduğu Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Espinilho Eyalet Parkı’nda yaklaşık 130 yıl sonra, 2026’ yılında fotokapanlar tarafından görüntülendi.

110'DAN FAZLA HAYVAN DOĞAYA SALINDI

Yeniden fotokapanlara yakalanabilmesinin temel nedeni Rewilding Argentina ve Corrientes hükümetinin 17 Ekim 2007’de Esteros del lbera’da sadece iki hayvanla başlattığı, küresel ölçekli karınca yiyen yabaniletirme projesi. Bu proje sayesinde Kuzey Arjantin’deki avcılık bölgelerinden kurtarılan canlılar doğaya salındı. Veriler bu hayvanların sayısının 110’dan fazla olduğunu söylüyor.

Karantina, adaptasyon kafesleri telemetri takibi ve geçici beslenme adımlarıyla yaban hayata alıştırılan karıncayiyenler doğal koridorları kullanarak sınırın ötesine geçmeyi başardı.

Yeni nesillerin çoğalmasına olanak tanıyan projenin dünya çapında da çok sayıda destekçisi bulunuyor. Ekolojik koridorları kullanarak Arjantin sınırını aşan canlılar, yok oldukları eski topraklara hayat vererek Latin Amerika’nın büyük çevre koruma başarılarından birine imza attı.