Emine Erdoğan'ın resepsiyonuna katılacaktı: Hollanda Başbakanı'nın nişanlısı Ankara'ya getirilmedi

Ankara, dünyanın gözünü çevirdiği 36. NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Liderlerin ardı ardına başkente ulaştığı zirvede, diplomatik temasların yanı sıra "eş programları" da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında Ankara’ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek öğle yemeğinde ağırlayacak. Ancak Hollanda'nın ilk açık kimlikli eşcinsel Başbakanı Rob Jetten, Arjantinli erkek nişanlısı Nicolás Keenan’ı Ankara kafilesine dahil etmedi.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA

Küresel siyasetin kalbi, bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da atıyor. Zirveye katılacak devlet liderlerini taşıyan uçaklar peş peşe Esenboğa Havalimanı’na iniş yaparken, başkentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

Zirvenin diplomatik ayağı kadar, lider eşlerinin katılacağı programlar da merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine Çankaya Köşkü'nde ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan konuklarını öğle yemeğinde ağırlayacak.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NIN KARARI GÜNDEM OLDU

Hollanda'nın ilk açık kimlikli eşcinsel Başbakanı olan Rob Jetten, Esenboğa Havalimanı’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından resmi törenle karşılandı.

Ancak Başbakan Jetten'in, Arjantinli ünlü çim hokeyi oyuncusu olan erkek nişanlısı Nicolás Keenan’ı Ankara programına getirmediği görüldü.

Bu karar Türkiye'deki mevcut siyasi, sosyal ve dini hassasiyetlerin dikkate alınması ve olası bir diplomatik gerilimin önüne geçilmesi amacıyla verilmiş bir tercih olarak yorumlandı.