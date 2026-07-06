Yasak aşk, tehdit, şantaj ve istifa! AKP'de Afyon depremi

Afyonkarahisar’a bağlı Merkez Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay, hakkında çıkan evli bir kadınla ilişki ve ardından gelen şantaj iddiaları üzerine AKP'den istifa etti. Olayın yargıya taşınmasının ardından parti yönetimi jet hızıyla bir açıklama yaparak yolların ayrıldığını duyurdu.

İLİŞKİ İFŞA OLUNCA TEHDİTLER BAŞLADI

İddialara göre, Belediye Başkanı İsa Atay ile evli olan T.T. isimli kadın arasında yaklaşık 2 yıl önce gizli bir ilişki başladı. Evlilik vaadiyle başlayan bu süreç, zamanla çevre sakinleri tarafından fark edildi. İlişkinin duyulması üzerine T.T.’nin ayrılmak istemesi, eski başkanın tavrını tamamen değiştirdi.

MÜSTEHCEN VİDEOLARLA ŞANTAJ İDDİASI

Bağların kopmasının ardından İsa Atay’ın, kadının kendisine güvenerek gönderdiği müstehcen fotoğraf ve videoları bir şantaj unsuru olarak kullandığı öne sürüldü.

Bu görüntüleri kadının akrabalarına, tanıdıklarına ve köy sakinlerine elektronik ortamda göstererek ifşa eden Atay'ın, ayrıca makamının verdiği gücü kullanarak kadını ve çocuklarını "Seni ve çocuklarını bu köyde barındırmayacağım, köyden sokmayacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

KADIN SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Can güvenliğinden endişe eden T.T., savcılığa giderek İsa Atay hakkında "şantaj", "tehdit", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma", "hakaret" ve "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma" suçlamalarıyla savcılığa başvurdu.

T.T. savcılıkta verdiği ifadesinde şu sözleri kullandı:

​"Şüpheli İsa Atay ile yaklaşık iki yıldır süregelen bir gönül ilişkimiz bulunmaktaydı.

Eşimden ayrılmam durumunda çocuklarıma ve bana çok iyi yaşam imkanları sağlayacağı yönündeki asılsız vaatlerle irademi sakatlamış ve beni kandırmıştır. İlişkinin çevrede duyulması üzerine şüphelinin tavırları tamamen değişti; şahsımı ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Belediye başkanı olmasının verdiği nüfuzu da kullanarak beni ve çocuklarımı köye sokmamakla, beni barındırmamakla tehdit etmiş ve sahip olduğu gücü üzerimde bir baskı aracı olarak kullanmıştır. Aramızdaki özel ilişki kapsamında kendisine gönderdiğim müstehcen fotoğraf ve videolarımı, çevreye duyulan olaylar neticesinde kendisini haklı çıkarmak ve onu aklamam yönünde bana baskı yapmak amacıyla köy sakinlerine göstermiş ve ifşa etmiştir. Can güvenliğimden endişe ettiğim ve ağır bir onur kırıcı muameleye maruz kaldığım için köyden taşınmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim."

DOSYADA DELİLLER VE KORUMA TALEBİ VAR

Şikayetçi kadının avukatı vasıtasıyla adli makamlara sunduğu dosyada, tehdit mesajlarının çıktıları, ses ve görüntü kayıtları ile tanık beyanları delil olarak sunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde Atay'ın; şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya yayma ile hakaret suçlarından yargılanması istendi.

Ayrıca, bu eylemleri belediye başkanlığı makamının idari gücüyle gerçekleştirdiği vurgulanarak, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak" suretiyle cezalandırılması talep edildi. Mağdur kadın ve çocukları için 6284 sayılı kanun kapsamında acil uzaklaştırma ve koruma kararı alınması istendi.

AKP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Skandalın patlak vermesi ve adli sürecin başlamasıyla birlikte AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​“Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AKP üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gerekçeye dair başka bir detay paylaşılmazken, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.