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Trump'ın gelişini radardan kaç kişi izledi? Sayısına hayret edeceksiniz

Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya gelişi havadayken de gündem oldu. Radardan anlık takip edenlerin sayısı Air Force One'ın havadaki seyrini en çok takip edilen uçuş konumuna yükseltti. Hayret edeceksiniz.

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Trump'ın gelişini radardan kaç kişi izledi? Sayısına hayret edeceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için Ankara'ya gelişi yalnızca diplomasi gündeminde değil, uçuş takip platformlarında da beklenmediği kadar ilgi gördü.

TRUMP'IN GELİŞİNİ RADARDAN KAÇ KİŞİ İZLEDİ? SAYISINA HAYRET EDECEKSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Ankara'ya geldi.

Trump'ın gelişini radardan kaç kişi izledi? Sayısına hayret edeceksiniz - Resim : 1

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın uçağı, Ankara semalarına yaklaşırken uçuş takip platformlarında da yoğun ilgi gördü.

Trump'ın gelişini radardan kaç kişi izledi? Sayısına hayret edeceksiniz - Resim : 2

Radar uygulamasındaki verilere göre, Trump'ı taşıyan uçak anlık olarak 100 binden fazla kişi tarafından takip edildi.

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Bu rakamla Trump'ın uçağı, platformda aynı anda en çok takip edilen uçuş konumuna yükseldi.

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2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Türkiye'ye gelmeyen Trump'ın bu ziyareti, aynı zamanda 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Barack Obama'nın ardından bir ABD Başkanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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