Gözler Ankara'da! NATO Zirvesi'nde bugün hangi kararlar çıkacak?

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, küresel güvenlik ortamındaki risklerin arttığını belirterek Avrupa ülkelerine savunma kapasitelerini güçlendirme çağrısında bulundu. NATO'nun tarihin en güçlü ittifakı olduğunu vurgulayan Frederiksen, mevcut tehditler karşısında ittifakın daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi ve Avrupa'nın yeniden silahlanmasının artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Frederiksen, ABD'nin Grönland konusundaki söylemlerine de değinerek, adanın hiçbir şekilde pazarlık konusu olamayacağını belirtti. Grönland halkının kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini söyleyen Danimarka Başbakanı, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurguladı. NATO'nun 5. Maddesi'nin ittifakın en önemli güvence mekanizması olduğunu dile getiren Frederiksen, hem Danimarka Krallığı'nı hem de NATO'nun her karış toprağını savunmaya kararlı olduklarını, ABD'nin de kolektif savunma ilkesine bağlılığını sürdürdüğüne inandığını kaydetti.