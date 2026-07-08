Gözler Ankara'da! NATO Zirvesi'nde bugün hangi kararlar çıkacak?
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde kritik gün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak liderler oturumunda savunma harcamaları, yük paylaşımı ve küresel güvenlik gündemin öne çıkan başlıkları olacak.
Türkiye'nin 22 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde en kritik güne girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.
Program kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri resmi törenle karşılayacak. Liderler saat 11.00'de aile fotoğrafı için buluşacak, ardından saat 11.15'te NATO'nun ana liderler oturumu başlayacak. Zirvenin ikinci günündeki görüşmelerde alınacak mesajlar, ittifakın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası açısından belirleyici görülüyor.
MİÇOTAKİS F-35 SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorduğu F-35 sorusunu yanıtsız bırakarak "Dün yapılan açıklamalara ilişkin herhangi bir görüş belirtmek istemiyorum. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu zaten. İttifakın temel prensiplere, iyi komşuluk ilişkilerine dayanması gerekiyor. Benim ülkem hala savaş tehdidiyle karşı karşıya. Bence NATO üyelerinin hepimizin hassasiyetlerini dikkate alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
DANİMARKA: GRÖNLAND PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, küresel güvenlik ortamındaki risklerin arttığını belirterek Avrupa ülkelerine savunma kapasitelerini güçlendirme çağrısında bulundu. NATO'nun tarihin en güçlü ittifakı olduğunu vurgulayan Frederiksen, mevcut tehditler karşısında ittifakın daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi ve Avrupa'nın yeniden silahlanmasının artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.
Frederiksen, ABD'nin Grönland konusundaki söylemlerine de değinerek, adanın hiçbir şekilde pazarlık konusu olamayacağını belirtti. Grönland halkının kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini söyleyen Danimarka Başbakanı, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurguladı. NATO'nun 5. Maddesi'nin ittifakın en önemli güvence mekanizması olduğunu dile getiren Frederiksen, hem Danimarka Krallığı'nı hem de NATO'nun her karış toprağını savunmaya kararlı olduklarını, ABD'nin de kolektif savunma ilkesine bağlılığını sürdürdüğüne inandığını kaydetti.
İZLANDA BAŞBAKANI'NDAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI
İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, NATO Zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmede Grönland'ın geleceğine yalnızca ada halkının karar verebileceğini belirterek, Grönlandlıların ABD'ye bağlanma yönünde bir irade ortaya koymadığını söyledi. Son bir yılda NATO'nun hem üye sayısı hem de savunma yatırımları bakımından önemli ölçüde güç kazandığını ifade eden İzlanda Başbakanı, değişen uluslararası koşullara rağmen ittifakın daha sağlam bir yapıya ulaştığını dile getirdi. Frostadóttir ayrıca gündemin Grönland üzerindeki tartışmalardan çok, Avrupa'nın güvenliği açısından öncelikli gördüğü Rusya kaynaklı tehditlere odaklanması gerektiğini vurguladı.
AİLE FOTOĞRAFIYLA BAŞLAYACAK
Günün programı saat 11.00'de liderlerin katılımıyla yapılacak aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak. Ardından saat 11.15'te 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yer alacağı ana oturum gerçekleştirilecek. Zirvenin kapanış bölümünde ise saat 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra zirveye katılan birçok liderin de kendi ülkelerinin gündemine ilişkin açıklamalar yapması öngörülüyor.
NATO tarihinin en kapsamlı toplantılarından biri olarak değerlendirilen zirvede, 32 üye ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda davetli devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan ile çok sayıda diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi Ankara'da bir araya geliyor. Kritik zirve, son aylarda ittifak içinde yaşanan transatlantik gerilimlerin gölgesinde gerçekleşiyor.
SAVUNMA HARCAMALARI EN KRİTİK KONU
Zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında savunma harcamalarının artırılması, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, savunma sanayii üretiminin hızlandırılması ve güvenlik alanında yük paylaşımının yeniden şekillendirilmesi yer alıyor. Liderlerin ayrıca ABD'nin uzun süredir gündeme getirdiği savunma harcamaları hedeflerinin uygulanmasına ilişkin ilerlemeyi ve Avrupa'nın güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesine yönelik yol haritasını değerlendirmesi bekleniyor.
İRAN VE GRÖNLAND MESELESİ MASAYA TAŞINACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine savunma bütçelerini artırmaları yönündeki baskısı, İran'daki gelişmeler ve Grönland tartışmaları da zirvenin siyasi atmosferini belirleyen başlıklar arasında bulunuyor. Trump'ın NATO'ya yönelik zaman zaman sert eleştirileri, Avrupa'daki Amerikan askerlerinin geleceğine ilişkin açıklamaları ve Washington'ın kıtadaki askeri varlığını altı ay boyunca gözden geçireceğini duyurması, müttefikler arasında belirsizliği artıran gelişmeler olarak öne çıkıyor.
Trump yönetimi, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla kaynak ayırmasını ve kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesini isterken, Ankara Zirvesi'nde alınacak kararların NATO'nun önümüzdeki dönemdeki güvenlik stratejisi ve transatlantik ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.
SAVUNMA BÜTÇELERİNİ YÜKSELTME TALEBİ
Liderlerin gündeminde savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve ittifak içinde yük paylaşımının yeniden şekillendirilmesi yer alıyor. Özellikle son dönemde Avrupa ülkelerine savunma bütçelerini yükseltmeleri yönünde çağrı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın taleplerinin, müzakerelerde önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.