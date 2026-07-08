Mustafa Denizli'nin 7 milyon 525 bin lirası kaldı!

Türk futbolunun duayen teknik direktörü Mustafa Denizli'nin 9 yıl önce ayrıldığı kulüpten hala 7 milyar 525 bin lira alacağının olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir İstikbal'deki habere göre Eskişehirspor'un kulüp kayıtlarında bugüne kadar görev yapan teknik direktörler ve teknik heyet üyelerine toplam 17 milyon 263 bin 118 lira borç bulunduğu ortaya çıktı.

İLK SIRADA MUSTAFA DENİZLİ VAR

Alacaklılar listesinin ilk sırasında Mustafa Denizli yer aldı.

Denizli’nin kulüpten 7 milyon 525 bin TL alacağının bulunduğu ortaya çıktı. Denizli, Eskişehirspor'u 2017 yılında çalıştırmıştı.

Listenin ikinci sırasında ise 4 milyon 105 bin TL ile Fuat Çapa görüldü. Çapa'nın alacağının 3 milyon 375 bin TL’lik bölümünün görev yaptığı dönemde kulübe verdiği borçtan kaynaklandığı öğrenildi.

Eskişehirspor’un eski teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam’a 1 milyon 279 bin 189 TL, Samet Aybaba’ya ise 1 milyon 200 bin TL borcunun bulunduğu da kayıtlarda yer aldı.

Teknik direktör ve antrenörlere olan toplam borç 17 milyon liranın üstünde gözüküyor.

Bir dönem Süper Lig'de yer alan, sonra TFF 1. Lig'e de düşen Eskişehirspor, şu anda TFF 3. Lig'de bulunuyor.