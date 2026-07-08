Trump Ankara’da ağzını açtı: Altın hareketlendi

Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi, sadece siyasetin değil, küresel ekonominin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı çok sert İran açıklamaları ve hemen ardından gelen askeri operasyon haberleri, piyasalarda adeta domino etkisi yarattı. Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla birlikte borsa ve altın cephesinde ezber bozan hareketlilikler yaşanıyor.

"BENİM İÇİN BU İŞ BİTTİ!" DİYEREK KAPIYI KAPATTI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir uzlaşı veya ateşkes sürecine dair tüm kapıları sert bir dille kapattı. Anlaşma zeminini tamamen reddeden Trump, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Onlar acımasız ve şiddet yanlısı insanlar, nükleer silahları olsaydı kullanırlardı" ifadelerini kullanarak gerilimi tırmandırdı. Bu açıklamaların hemen ardından gelen yeni askeri operasyon hamleleri ise küresel finans koridorlarını anında hareketlendirdi.

ALTIN FİYATLARI VE BORSALAR KARARDAN NASIL ETKİLENDİ?

Açıklama öncesi güçlü duruşunu koruyan altın fiyatları, Trump'ın sert çıkışının ardından yönünü aşağı çevirerek sert şekilde hareketlendi. Jeopolitik risklerin normal şartlarda altını desteklemesi beklenirken, küresel nakit akışındaki yön değişimi emtia piyasasını derinden sarstı.

Sadece emtia piyasası değil, hisse senedi piyasaları da bu sert rüzgardan payını aldı. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'ye yaklaşırken, Borsa İstanbul da (BIST 100) gelen satış dalgasıyla yüzde 1,5'i aşan değer kayıpları yaşayarak günü kırmızı alarmda kapattı. Analistler, Ankara'dan gelecek yeni mesajların piyasalardaki oynaklığı bir süre daha yüksek tutabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.