Mansur Yavaş'ın vekili araya girip krizi önledi: Erdoğan'ın danışmanı Meloni'yi karşılarken azar çekti
Mansur Yavaş'ın vekili Faruk Köylüoğlu, İtalya Başbakanı Meloni'yi karşılarken Erdoğan'ın Başdanışmanı Fecir Alptekin'in öne geçmek için Ankara Vali Yardımcısı'nın azarlamasıyla başlayan protokol krizini önledi.
NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreni öncesinde protokol sırası nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in protokol sırası nedeniyle Ankara Vali Yardımcısı'nı azarlamasıyla yaşanan gerginlik, Mansur Yavaş'ın vekili Faruk Köylüoğlu'nun araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
ERDOĞAN'IN DANIŞMANI MELONİ'Yİ KARŞILARKEN AZAR ÇEKTİ
OdaTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, resmi devlet protokolünde Ankara Vali Yardımcısı'nın önünde yer alması gerektiğini savundu. Karşılama heyetinin dizilimi sırasında yaşanan görüş ayrılığı, tören alanında tartışmaya dönüştü.
Fecir Alptekin, tartışma sırasında Ankara Vali Yardımcısı'na azarlayarak sert tepki gösterdi.
Meloni'nin uçağının inişine kısa süre kala yaşanan gerginlik, törene katılan diğer bürokratların da dikkatini çekti.
MANSUR YAVAŞ'IN VEKİLİ ARAYA GİRİP KRİZİ ÖNLEDİ
Yaşanan protokol krizine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vekili Faruk Köylüoğlu müdahale etti.
Köylüoğlu'nun taraflarla görüşerek arabuluculuk yapmasının ardından gerginlik sona erdi. Böylece İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin resmi karşılama töreni planlandığı şekilde gerçekleştirildi.