NATO Zirvesi'nde Trump'tan dikkat çeken Meloni açıklaması: 'Beni memnun etmedi'

Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ONUN İYİ BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Zirveye saatler kala Meloni ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı hatırlatılan Trump, iki ülke arasındaki derinleşen fikir ayrılıklarını ve fotoğraf polemiğini şu sözlerle değerlendirdi.

"Aslına bakarsanız onun iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. İlişkimiz biraz bozuldu, bize yardım etmeyi reddetti. Ona hiçbir baskı uygulamadım; Hürmüz Boğazı ve İran konusunda sürece dahil olmayı reddetti. Onunla olan ilişkilerimi bozdu. Ama ondan hoşlanıyorum, o iyi bir insan. Yine de bir hata yaptığını düşünüyorum; Amerika Birleşik Devletleri herkesten çok daha fazla petrole sahip. Hürmüz'e ihtiyacımız yok, bunu sadece önemli olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bizim yanımızda olmadı ve bu durum beni memnun etmedi, bunu tahmin edebilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

Trump, önceki gün sosyal medya hesabından Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı bir fotoğrafı paylaşmış ve görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşım, iki lider arasında geçen haftalarda yaşanan "fotoğraf" tartışmasının hemen ardından gelmişti.

GEÇEN HAFTALARDA YAŞANAN "YALVARMA" TARTIŞMASI

İki lider arasındaki gerilim, Trump'ın 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demeciyle başlamıştı. Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından sert tepki göstererek "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." yanıtını vermişti.

"YENİDEN DOST OLMAK İSTİYOR"

Tartışmanın devamında Trump, sosyal medya hesabından Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek şu paylaşımı yapmıştı:

"Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım."

İtalya Başbakanı Meloni ise Trump'ın bu çıkışına şu ifadelerle cevap vermişti:

"Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı."