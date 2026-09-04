Asgari ücretli ve 3 çocuklu baba ötenazi istedi: Valilikten talep etti

Asgari ücretliler Türkiye'nin ağırlaşan ekonomik koşulları altında her geçen gün daha da zorlanırken bir babanın Valilikten isteği kan dondurdu.

3 çocuk sahibi baba, ötenazi yaptırarak yaşamına son vermek için Gaziantep Valiliği'nden yardım istedi. Babanın mektubunda kaleme aldığı her satır gelinen durumu gözler önüne serdi.

ASGARİ ÜCRETLİ VE 3 ÇOCUKLU BABA ÖTENAZİ İSTEDİ

Gaziantep’te yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk babası bir vatandaş, ağırlaşan ekonomik şartlar ve geçim sıkıntısı karşısında yaşadığı çaresizliği dile getirerek Gaziantep Valiliği’ne başvuruda bulundu.

Evinin kira olduğunu, 3 çocuğunun da eğitimine devam ettiğini ve evde asgari ücretle çalışan tek kişi olduğunu belirten çaresiz baba, mevcut yaşam koşullarının ağırlığı altında ruhsal ve bedensel olarak tükenmişlik noktasına geldiğini ifade etti.

Hayat boyu süren kaygı, üzüntü ve stresin kendisinde sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan baba, insan onuruna yakışır bir yaşam süremediğini kaydetti.

VALİLİKTEN TALEP ETTİ

Yaşadığı derin çaresizliği mektubuna döken vatandaş, bir babanın yaşayabileceği en ağır duygusal ve maddi yükü taşıdığını belirterek sevdikleri için ayakta kalma mücadelesini kaybettiğini ifade etti.

Geldiği son noktada resmi makamlara seslenen baba, kendi rızasıyla yaşamına son verilebilmesi için devletten ötenazi yöntemiyle ölmek adına yardım talebinde bulundu.

Babanın mektubundaki ifadeler, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin yaşadığı ağır ekonomik baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mektupta yazdıkları:

"Sayın valim ben 46 yaşında evli 3 çocuk babasıyım. Evimiz kira ve 3 çocuğum okula gidiyor. Asgari ücretle evde çalışan tek kişiyim.

Mevcut yaşam koşullarının ağırlığı altında ne kadar mücadele etmeye çalışsam da geldiğim süreçte ruhen, bedenen bir çaresizliğin ve tükenmişliğin içine saplandım.

Hayatımın her anında bizimle birlikte yaşayan kaygı-üzüntü-stres içindeki son hayata tutunma gücümü de elimden aldı. Bu durum günden güne bana hastalık olarak dönmeye başladı.

İnsan onuruna yakışır bir hayatım olmadı bu dünyada, Bir babanın çaresizliğinin dibini yaşadım. Bazen kendin için değil sevdiklerin için yaşamak zorunda kalır insan. Ben o savaşı da kaybettim.

Ben kendi rızamla yüce devletimizden ötenazi yöntemi ile ölmek için yardım talep ediyorum."