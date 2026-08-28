Türkiye'nin çok konuşulacak asgari ücret sıralaması: Geride olmaya alıştık da bu kadarı fazla!

Türkiye, asgari ücretliler ülkesine dönüşürken halkın alım gücü her geçen gün erimeye devam ediyor. Ağustos ayı verilerine göre asgari ücret, 37 bin 203 lira olan açlık sınırının tam 9 bin 128 lira gerisinde kaldı.

Türkiye, 28 bin 75 liralık asgari ücretin sağladığı alım gücüyle küresel ölçekte de dip seviyelerde yer alıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) sıralamasına göre dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında gösterilen Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine dayanan küresel asgari ücret sıralamasında 68’inci basamakta kendine yer bulabildi.

ILO verileri, Türkiye’deki çalışanların dünyada en fazla ezilen kesimler arasında olduğunu tescillerken; ülke, Irak ve Meksika’nın bile gerisinde kalarak 131 ülke arasında 68’inci sıraya demir attı. Üstelik Türkiye’deki 11.2 milyonu aşkın çalışan, asgari ücrete dünya ortalamasından 3 saat daha fazla çalışarak ulaşabiliyor.

KÜRESEL ENFLASYON VE YÜKSEK DÖVİZ BASKISI ALIM GÜCÜNÜ ERİTTİ

Yüksek döviz kuru baskısı, hızla tırmanan yaşam maliyetleri ve reel maaşların enflasyon karşısında dip seviyelerde kalması, ülkenin ILO listesindeki konumunu olumsuz yönde etkiledi. ILO verilerine göre, Türkiye’deki asgari ücretlinin satın alma gücü paritesi sürekli düşüş gösteriyor. Türkiye’de asgari ücret döviz karşılığı olarak yaklaşık 583 dolara denk gelirken, yıllardır savaşın gölgesinde yaşayan Irak’ta bu rakam 626 doları buluyor ve Irak bu oranla Türkiye’den 7 sıra daha üst sıralarda yer alıyor. 131 ülke arasında en yüksek asgari ücret aylık 3 bin 804 dolar ile İsviçre’de ödenirken; İsviçre’yi 2 bin 900 dolarlık asgari ücretle Almanya, İngiltere ve Hollanda takip ediyor.

İlk 10 içerisinde yer alan ülkelerin 8’i Avrupa bölgesinde bulunurken, Avrupa kıtası dışından listeye giren tek ülkeler Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Asya bölgesinde ise aylık 2.362 dolar seviyesindeki asgari ücretiyle Güney Kore en yüksek değere ulaşan ülke olarak öne çıkıyor.

AVRUPA'NIN EN UZUN MESAİ YAPILAN ÜLKESİNDE AŞIRI ÇALIŞMA REKOR KIRIYOR

Türkiye, haftalık ortalama 42.4 ile 44.6 saat arasında değişen fiili çalışma süresiyle Avrupa’da en uzun mesai yapılan ülke konumunda bulunuyor. ILO ve Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre Türkiye, iş-yaşam dengesi kriterlerinde Avrupa’da son sırada yer alıyor.

Türkiye, Avrupa’nın en az çalışan ülkesi konumundaki Hollanda’yı (31.9 saat) haftalık bazda yaklaşık 10 saat farkla geride bırakıyor. Buna karşın Meksika’da yaklaşık 41 saat çalışan bir asgari ücretli 630 dolar gelir elde ediyor. Öte yandan ILO verileri, Türkiye’deki çalışanların yaklaşık yüzde 28’inin haftada 49 saat ve üzerinde ‘aşırı mesai’ yaptığını da gözler önüne seriyor. DİSK-AR’ın yaptığı araştırmaya göre de, enflasyon nedeniyle 2009 yılındaki 7.25 dolarlık alım gücünün korunabilmesi için bugün saatlik ücretin 11.47 dolar seviyesinde olması gerekiyor.