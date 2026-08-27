Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sinan Engin Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı: Hayırlı olsun

Sinan Engin Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı: Hayırlı olsun

Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı. Abdullah Kavukçu'nun yakın arkadaşı olduğunu belirten Engin "Galatasaray'a hayırlı olsun" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı: Hayırlı olsun

Galatasaray'ın yeni transferini Sinan Engin açıkladı ve "Hayırlı olsun" dedi.
Engin, Asist Analiz TV'de Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2 - 1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek bizzat devreye girdi Galatasaray transferi bitirdi: Maaşı bile belli olduDursun Özbek bizzat devreye girdi Galatasaray transferi bitirdi: Maaşı bile belli oldu

Engin, "Fenerbahçe, takım kat sayısında Galatasaray'ın üstünde olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla para kazanacak. İki takımımızın kazanacağı para şimdiden 60 milyon euroyu geçti. Daha bunun tribün ve TV gelirleri de olacaktır. Bu para çok artacak" dedi.

"GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Engin, Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
"İtalya'nın Milan takımında forma giyen Rafael Leao, Galatasaray'a hayırlı olsun. Ben bunu iki haftadır söylemiştim zaten. Eğer orta sahada kontenjan açılırsa oraya da birisi gelecek. Stoper ve forvet kesin alınacak. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu benim yakın arkadaşım. Muhakkak önemli isimleri getirecektir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Sinan Engin Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro