Sinan Engin Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı: Hayırlı olsun

Galatasaray'ın yeni transferini Sinan Engin açıkladı ve "Hayırlı olsun" dedi.

Engin, Asist Analiz TV'de Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2 - 1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Engin, "Fenerbahçe, takım kat sayısında Galatasaray'ın üstünde olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla para kazanacak. İki takımımızın kazanacağı para şimdiden 60 milyon euroyu geçti. Daha bunun tribün ve TV gelirleri de olacaktır. Bu para çok artacak" dedi.

"GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Engin, Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın Milan takımında forma giyen Rafael Leao, Galatasaray'a hayırlı olsun. Ben bunu iki haftadır söylemiştim zaten. Eğer orta sahada kontenjan açılırsa oraya da birisi gelecek. Stoper ve forvet kesin alınacak. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu benim yakın arkadaşım. Muhakkak önemli isimleri getirecektir."