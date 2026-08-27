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Dursun Özbek bizzat devreye girdi Galatasaray transferi bitirdi: Maaşı bile belli oldu

Galatasaray'a transfer müjdesi geldi. Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Yıldız oyuncuyla anlaşma tamam. Maaşı bile belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dursun Özbek bizzat devreye girdi Galatasaray transferi bitirdi: Maaşı bile belli oldu
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Galatasaray'a beklediği transfer müjdesi geldi. Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Yıldız oyuncuyla anlaşma tamam. Maaşı bile belli oldu.

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Sarı kırmızılı kulüp uzun süredir Milanlı Rafael Leo için girişimlerini sürdürüyordu. Başkan Dursun Özbek sonunda bizzat olaya el koydu ve işi bitirdi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, anlaşmanın detayını açıkladı.

"ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ YARISI KADAR"

Leo'yu İngiltere'nin Aston Villa takımı da istiyordu. Ancak Galatasaray'ın teklifinin yarısında kalınca Leao reddetti.

Dursun Özbek bizzat devreye girdi Galatasaray transferi bitirdi: Maaşı bile belli oldu - Resim : 2
Sabuncuoğlu, şunları söyledi:
"Galatasaray, Rafael Leao ile yıllık 12 milyon Euro seviyesinde maaş karşılığında anlaşmaya vardı. Henüz Galatasaray ile Milan arasında anlaşma sağlanmış değil. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray, Leao’ya en iyi teklifi yapan takım ancak Milan ile henüz anlaşamadı. Aston Villa’nın Leao’ya teklifi ise Galatasaray’ın yarısı seviyesinde. Aston Villa, Milan’a istediği bonservisi ödemeye hazır ancak oyuncudan henüz olumlu dönüş alamadı."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer Dursun Özbek
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