Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler

İstanbul Bayrampaşa’da sokakta darbedilen 19 yaşındaki kadını kurtarmak için olaya müdahale eden özel harekât ve çevik kuvvet polisleri saldırıya uğradı. Bir polis bıçakla ağır yaralanırken diğeri başından darbedildi. Şüphelilerin kaçtığı araçta yaralı polise ait cüzdan ile polis kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos saat 23.45 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Eti Sokak’ta meydana geldi.

Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli M.A.K., sokakta yürürken 24 yaşındaki M.Y.’nin 19 yaşındaki Z.T.’yi darbettiğini gördü. Polis memurları, tarafları ayırmak için olaya müdahale etti.

Yakınlarını çağırınca arbede çıktı

İddiaya göre M.Y., telefonla 30 yaşındaki ağabeyi M.Y. ile 17 yaşındaki kardeşi M.D.Y.’yi olay yerine çağırdı. Şüphelilerin polislere saldırması üzerine arbede çıktı.

Polis memuru O.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. M.A.K. ise darbedilerek başından yaralandı. İki polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

POLİSİ BİR DE GASBETMİŞLER

Şüpheliler, olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, arka bölümden kaçmaya çalışan şüphelileri kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Araçta ayrıca yaralı polis O.K.’ye ait cüzdan ve polis kimlik kartı bulundu.

Z.T.’nin evindeki aramada ise babası B.T.’ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 yaşındaki M.Y., 30 yaşındaki M.Y., M.D.Y. ve Z.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)