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Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler

Bayrampaşa’da darbedilen kadına müdahale eden özel harekât ve çevik kuvvet polisleri saldırıya uğradı. Bir polis bıçakla ağır yaralandı, diğeri darbedildi. Yaralı polisin kimliği ile cüzdanı şüphelilerin aracında bulundu. 4 kişi tutuklandı.

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Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler
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İstanbul Bayrampaşa’da sokakta darbedilen 19 yaşındaki kadını kurtarmak için olaya müdahale eden özel harekât ve çevik kuvvet polisleri saldırıya uğradı. Bir polis bıçakla ağır yaralanırken diğeri başından darbedildi. Şüphelilerin kaçtığı araçta yaralı polise ait cüzdan ile polis kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler - Resim : 1

Olay, 19 Ağustos saat 23.45 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Eti Sokak’ta meydana geldi.

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Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler - Resim : 3

Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli M.A.K., sokakta yürürken 24 yaşındaki M.Y.’nin 19 yaşındaki Z.T.’yi darbettiğini gördü. Polis memurları, tarafları ayırmak için olaya müdahale etti.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler - Resim : 4

Yakınlarını çağırınca arbede çıktı

İddiaya göre M.Y., telefonla 30 yaşındaki ağabeyi M.Y. ile 17 yaşındaki kardeşi M.D.Y.’yi olay yerine çağırdı. Şüphelilerin polislere saldırması üzerine arbede çıktı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler - Resim : 5

Polis memuru O.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. M.A.K. ise darbedilerek başından yaralandı. İki polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerini sokak ortasında dövüp gasbettiler - Resim : 6

POLİSİ BİR DE GASBETMİŞLER

Şüpheliler, olay yerine geldikleri araçla kaçtı. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, arka bölümden kaçmaya çalışan şüphelileri kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

İş yerinde ve araçta yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Araçta ayrıca yaralı polis O.K.’ye ait cüzdan ve polis kimlik kartı bulundu.

Z.T.’nin evindeki aramada ise babası B.T.’ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 yaşındaki M.Y., 30 yaşındaki M.Y., M.D.Y. ve Z.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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