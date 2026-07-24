Uyuşturucu bağımlısı ailesini bıçakla rehin aldı! Özel harekat operasyonu ile kurtarıldılar

Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, kendi ailesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesler ve durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖZEL HAREKAT KURTARDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şüphelinin elindeki bıçakla ailesini tehdit etmeye devam etmesi üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucunda içeri girilerek şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Bıçaklı saldırgandan kurtarılan aile üyeleri rahat bir nefes alırken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)