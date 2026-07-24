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Halk TV Türkiye Uyuşturucu bağımlısı ailesini bıçakla rehin aldı! Özel harekat operasyonu ile kurtarıldılar

Uyuşturucu bağımlısı ailesini bıçakla rehin aldı! Özel harekat operasyonu ile kurtarıldılar

İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, kendi ailesini bıçakla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla aile yara almadan kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, kendi ailesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesler ve durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Uyuşturucu bağımlısı ailesini bıçakla rehin aldı! Özel harekat operasyonu ile kurtarıldılar - Resim : 1

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ÖZEL HAREKAT KURTARDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Şüphelinin elindeki bıçakla ailesini tehdit etmeye devam etmesi üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucunda içeri girilerek şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Bıçaklı saldırgandan kurtarılan aile üyeleri rahat bir nefes alırken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sultangazi Polis Aile
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