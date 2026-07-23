Çocuğun ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Karabük'ün Yenice ilçesinde 29 yaşındaki Tutku Burcu Köseoğlu, dini nikahlı eşi Yusuf Berber tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, çiftin çocuğunun polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan katil zanlısı tutuklandı.
Karabük'ün Yenice ilçesi Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 21 Temmuz akşamı saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, çiftin çocuğu Y.A.B.'nin kapının açılmaması üzerine polisten yardım istemesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının içeriden kilitli olması nedeniyle eve ancak balkondan girebildi.
EKİPLER BALKONDAN GİRDİ
Eve giren ekipler, 29 yaşındaki Tutku Burcu Köseoğlu'nu yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan arbede esnasında bıçaklanarak yaralandığı anlaşılan 48 yaşındaki dini nikahlı eş Yusuf Berber ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
Hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Yusuf Berber, taburcu edilmesinin hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayete kurban giden Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi ise Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki Merkez Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi. (DHA)