5 ürününde birden hile tespit edildi: Zincir marketlerde satılan o marka ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz 2026 tarihli taklit tağşiş listesinde süt ve süt ürünleri grubunda tam 13 peynir ürünü yer aldı. Beyaz peynirden kaşara, eritme peynirinden dilimli kaşara kadar geniş bir yelpazede tespit edilen uygunsuzluklar, tüketicilerin sofralarındaki riskin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Listede en dikkat çeken isim Miras Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'nin zincir martketlerde de ürünleri satılan Mirsan Akşehir ve Al Süt markaları oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı olan, büyük zincir marketlerde de satışa sunulan firmaya ait Mirsan Akşehir ve Al Süt markalarıyla satılan toplam 5 farklı peynir ürünü birden listeye girdi. Ürünlerin tamamında yağ oranının düşük olması tespit edildi.

Mirsan Akşehir markası altında satılan yarım yağlı beyaz peynir (Parti/Seri No: KAS12 ve EKI10), yarım yağlı taze beyaz peynir (Parti/Seri No: EYL27) ile Al Süt markasıyla satılan yarım yağlı taze beyaz peynir (Parti/Seri No: EYL19) ve Mirsan markasıyla satılan tam yağlı beyaz peynir (Parti/Seri No: EKI25) Bakanlık tarafından uygunsuz bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinden Mutum Süt Ürünleri'ne ait Doy Horeka markası tam yağlı taze kaşar peynirinin iki farklı partisiyle (072 ve 073) listede yer aldı. 072 numaralı partideki üründe yağ oranının düşüklüğünün yanı sıra eritme tuzu tespiti de yapıldı. Eritme tuzu, peynir üretiminde kullanılmaması gereken bir katkı maddesi olup ürünün doğallığını ve güvenilirliğini doğrudan etkiliyor. Aynı markanın süt ürünlerinde geçtiğimiz haziran ayında da usulsüzlük tespit edilmişti.

Manisa'nın Kula ilçesinden İflas Hal. Takış Gida firmasına ait iki farklı marka da listeye girdi: Takışoğlu markasıyla satılan tam yağlı taze kaşar peyniri (Parti/Seri No: 253-A MAN) ve Mora Çiftlik markasıyla satılan dilimli kaşar peyniri (Parti/Seri No: 07/08). Her iki üründe de yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Konya'dan bir diğer firma olan Erbalcılar Gıda'nın Berener markasıyla sattığı tam yağlı taze beyaz peynir (Parti/Seri No: 300, Ereğli) ile yine Konya Ereğli'den İflas Hal. Erkon Süt Ürünleri'nin Erkon markasıyla sattığı tam yağlı taze kaşar peyniri (Parti/Seri No: 273) listede yer aldı.

Konya Meram'dan Özemek Tereyağı Süt Ürünleri'nin Ebrar Alya markasıyla ürettiği yarım yağlı taze eritme peyniri (Parti/Seri No: 30.09.2025), Kütahya Gediz'den Doğuş Et ve Süt Mamülleri'nin Doğuş markasıyla sattığı yarım yağlı taze beyaz peynir (Parti/Seri No: 01) ve Sakarya Pamukova'dan Hamm Süt Ürünleri'nin Hamm Süt markasıyla ürettiği yarım yağlı eritme peyniri (Parti/Seri No: 05.04.2026) de yağ oranı düşüklüğü nedeniyle uygunsuz bulundu.

Peynir ürünlerine ek olarak iki tereyağı ürünü daha tüketicilerin güvenini sarstı.

İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren İflas Hal. Demiray Süt Ürünleri Gıda ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Gökyurt markasıyla sattığı tereyağı (Parti/Seri No: 219) ile Mersin'in Mut ilçesinden Talha Acar Süt Ürünleri - Rasim Acar firmasının Rasim Usta Mutlu markasıyla ürettiği tuzsuz tereyağı (500 gr) (Parti/Seri No: 062) Bakanlık denetimlerinde yağ oranı düşük bulundu.

Tereyağında yağ oranının etiket değerinin altında çıkması, ürüne bitkisel yağ karıştırıldığına ya da süt yağı oranının yetersiz olduğuna işaret edebilir. Türk Gıda Kodeksi'ne göre tereyağının en az yüzde 80 süt yağı içermesi zorunludur.

Listede bu sefer görmeye alışık odluğumuz ve genelde nişasta ile taklit yapılan yoğurt yerine, ayran ürünleri de girdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden Korkmaz Süt Besi Gıda Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Tatburç markasıyla ürettiği ayran (Parti/Seri No: 097) ise farklı bir uygunsuzlukla listeye girdi. Ayranın protein oranını düşük bulundu. Ayranda protein oranının yetersiz çıkması, ürünün yeterli miktarda süt ya da yoğurt kullanılmadan, su ile sulandırılarak üretildiğine işaret edebilir.

Elazığ'ın Merkez ilçesinde faaliyet gösteren Solpa Gıda İnşaat Turizm Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Solpa Hazar markasıyla sattığı yarım yağlı ayran (Parti/Seri No: 27.04.2026) yağ oranının düşük olması nedeniyle uygunsuz bulundu.