Ünlü çay markasından boya çıktı! Bakanlık ifşaladı

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan firmalar ve ürünler ifşa edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel hileli gıdalar listesinde bu kez milyonlarca kişinin günlük olarak tükettiği siyah çay yer aldı. Ünlü bir firmaya ait çay markasında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi. Bakanlık tarafından listeye alınan ürünler şu şekilde açıklandı: Nurçay Filiz (Siyah Çay), Nurçay Altın Başak (Siyah Çay).

ÜNLÜ ÇAY MARKASINDA BOYA TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren İsar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ürettiği siyah çaylarda boya tespit edildi. "Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri" kategorisinde yapılan denetimler sonucu, çayın rengini ve kalitesini yüksek göstermek adına kimyasal hilelere başvurulduğunu ortaya çıktı.

Yapılan analizler sonucunda, firmanın piyasada bulunan iki ürününde "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespit Edildi" raporu verildi. Bakanlık tarafından listeye alınan o ürünler şu şekilde açıklandı:

Nurçay Filiz (Siyah Çay)

Nurçay Altın Başak (Siyah Çay)