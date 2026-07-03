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Halk TV Türkiye Salatanın yağına ekmek banarken bir daha düşünün: Zeytinyağı diye ne yedirmişler

Salatanın yağına ekmek banarken bir daha düşünün: Zeytinyağı diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesine yeni zeytinyağı ürünleri eklendi. Yapılan denetimlerde bazı firmaların zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

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Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
Salatanın yağına ekmek banarken bir daha düşünün: Zeytinyağı diye ne yedirmişler
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Gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicinin aldatılmasını önlemek amacıyla yürütülen denetimler kapsamında hileli gıdalar listesine yenileri eklendi. Yayımlanan listeye göre, zeytinyağı ürün grubunda yine tağşiş skandalı patlak verdi.

Konya, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren bazı firmaların, tüketicilere "saf zeytinyağı" diye tohum yağı karışımlı ürünler sattığı tespit edildi.

Salatanın yağına ekmek banarken bir daha düşünün: Zeytinyağı diye ne yedirmişler - Resim : 1

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İŞTE İFŞA EDİLEN O FİRMALAR VE MARKALAR

Zeytinyağında tağşiş yaptığı firma ve ürün detayları şu şekilde:

Konya / Karapınar

Emre Çulha (Mudanya Köy-Koop Markası): "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününde tohum yağı karışımı tespit edildi. Hileli ürünlerin 01 ve 09 numaralı parti/seri nolu ürünler olduğu açıklandı.

Mustafa Genç: Zeytinyağı ürününde tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Manisa / Turgutlu

Halil Çevik: Firmaya ait markasız "Naturel Birinci Zeytinyağı" ürününde tohum yağı karışımı bulundu.

Uşak / Merkez

DGL Gıda - Enes Çelik (DGL Gıda Markası): "Zeytiva Doğal Zeytinyağı Naturel" isimli üründe (Parti No: 20.02.2026-000014394) yapılan analizlerde tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

zeytinyağı

TÜKETİCİLERE UYARI

Yetkililer, zeytinyağı alırken çok ucuz fiyatlı, markasız veya güvenilirliği şüpheli olan ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Bakanlığın bu tür ifşa listeleriyle gıda terörüne karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Zeytinyağı
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