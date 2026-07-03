Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın son yayımladığı duyuruya göre, Türkiye'nin en çok tüketilen içeceklerinin başında gelen siyah çayda yine uygunsuzluklar tespit edildi. Yapılan denetimlerde, bazı çay markalarında renklendirici gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte Bakanlık listesine giren o firmalar ve detaylar:

İSTANBUL KADIKÖY'DE "BOYALI ÇAY" ALARMI

Bakanlık tarafından paylaşılan listede, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürününde de gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.

Firma Adı: Sakaoğlu Grup Pazarlama-Fahrettin Saka

Marka: Kravatlı Çay

Ürün Adı: Siyah Çay

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespit Edildi

MARDİN ARTUKLU'DA DA AYNI MANZARA

Benzer bir tağşiş vakası da Mardin'den geldi. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çay markasında da gıda boyasına rastlandı.

Firma Adı: Akbar Çay Gıda Tekstil Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Victoria

Ürün Adı: Siyah Çay

Uygunsuzluk: Gıda Boyası Tespiti

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.