Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler

Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit-tağşiş listesinde, İstanbul ve Mardin’de satışa sunulan iki farklı çay markasında gıda boyası tespit edildiği açıklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler
Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın son yayımladığı duyuruya göre, Türkiye'nin en çok tüketilen içeceklerinin başında gelen siyah çayda yine uygunsuzluklar tespit edildi. Yapılan denetimlerde, bazı çay markalarında renklendirici gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Kavurma diye neler neler yedirmişler! O marka ifşa olduKavurma diye neler neler yedirmişler! O marka ifşa oldu

çay

İşte Bakanlık listesine giren o firmalar ve detaylar:

İSTANBUL KADIKÖY'DE "BOYALI ÇAY" ALARMI

Bakanlık tarafından paylaşılan listede, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürününde de gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.

Firma Adı: Sakaoğlu Grup Pazarlama-Fahrettin Saka

Marka: Kravatlı Çay

Ürün Adı: Siyah Çay

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespit Edildi

Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler - Resim : 3

MARDİN ARTUKLU'DA DA AYNI MANZARA

Benzer bir tağşiş vakası da Mardin'den geldi. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çay markasında da gıda boyasına rastlandı.

Firma Adı: Akbar Çay Gıda Tekstil Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Victoria

Ürün Adı: Siyah Çay

Uygunsuzluk: Gıda Boyası Tespiti

Bunu da mı yaptınız: Demli çay diye hepimize içirdiler - Resim : 4

İflas eden tatlıcıya bir darbe daha: Antep fıstıklı eklerin içinden bakın ne çıktıİflas eden tatlıcıya bir darbe daha: Antep fıstıklı eklerin içinden bakın ne çıktı

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gıda Güvenliği Tarım ve Orman Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro