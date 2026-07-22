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Özgür Özel'in yeni partisi ne kadar oy alır? Vatandaş 5 ankette yanıtı verdi

Özgür Özel'in merakla beklenen yeni partisi CHP Grup Toplantısı'nda ilan edildi. Hazırlıkların sürdüğü partinin seçim performansı şimdiden merak konusu olurken, "Ne kadar oy alır?" sorusunun yanıtını son 5 ankette vatandaş verdi. İşte oy oranları...

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Özgür Özel'in yeni partisi ne kadar oy alır? Vatandaş 5 ankette yanıtı verdi
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CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime gelişi kurultay ve görevden almalar tartışılırken nihayetinde yeni parti kurma aşamasına gelindi. Butlan sürecinde vatandaşın talebi ve parti içindeki duruma göre hareket edeceklerini sık sık dile getiren seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yeni partiyi kuracaklarını duyurdu.

Özel'in açıklamasının ardından yeni partinin yaratacağı etki merak edilirken yanıt anketlerden çıktı. Yapılan son 5 anketin sonuçları ve ortalaması vatandaşın tercihine dair mesaj verdi.

VATANDAŞ 5 ANKETTE YANITI VERDİ

Son dönemde yayımlanan beş araştırmada Özgür Özel'in yeni partisinin vatandaştaki karşılığı dikkat çekti.

Özgür Özel'in yeni partisi ne kadar oy alır? Vatandaş 5 ankette yanıtı verdi - Resim : 1

Anketlerde yeni parti her seferinde ilk sırada yer alırken, AKP ikinci sırada kaldı. Kılıçdaroğlu CHP'si ise son yerel seçimlerdeki Türkiye geneli 37,77'lik oy oranından fazlasıyla uzaklaştı.

Araştırma Şirketi Tarih Yeni Parti AKP CHP (Kılıçdaroğlu)
RAWEST 3-10 Temmuz 2026 %35,6 %27,8 %2,7 (kesin oy)
GÜNDEMAR 24-27 Haziran 2026 %34,92 %30,46 %4,32
Yöneylem Haziran 2026 %27,3 %24,3 %9,7
ANK-AR 26-28 Haziran 2026 %34,0 %27,3 %4,1
Metropoll Haziran 2026 %33,8 %31,1 %5,0

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ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ NE KADAR OY ALIR?

Araştırmaların tamamında Özgür Özel'in kuracağı yeni parti birinci sırada yer alırken, AKP ikinci sırada kaldı. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oyunun ise araştırmalarda yaklaşık %3 ila %10 bandında değiştiği görüldü.

Özgür Özel'in yeni partisi ne kadar oy alır? Vatandaş 5 ankette yanıtı verdi - Resim : 3

Beş araştırmanın sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ise Özgür Özel'in yeni partisinin oy oranı yüzde 33,1'i buldu.

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Ortalamalar alındığında olası seçim senaryosunun tablosu şöyle oluştu:

  • Özgür Özel'in yeni partisi: %33,1
  • AKP: %28,2
  • CHP (Kılıçdaroğlu liderliğinde): %5,0
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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