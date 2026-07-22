Erdoğan'ı rozeti taktığına pişman edecek anket ortaya çıktı: Transfer belediye başkanı yaramadı

CHP'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozetini takarak AKP'ye transfer ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katılımının ardından ilçede yapılan ilk seçim anketi dikkat çekti. HBS Araştırma'nın çalışmasına göre AKP'nin oy oranı önceki seçimlerin gerisine düştü.

ERDOĞAN'I ROZETİ TAKTIĞINA PİŞMAN EDECEK ANKET ORTAYA ÇIKTI

İYİ Parti'den CHP'ye katıldıktan sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, şubat ayında Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partisinden istifa etmişti.

AKP'ye katılmak isteyen Özarslan'ın geçişi, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir süre gerçekleşmemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Haziran'da taktığı rozetle resmileşmişti.

HBS Araştırma'nın 16-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Keçiören'de 2 bin seçmenle yüz yüze yaptığı ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 31,8 olarak ölçüldü.

TRANSFER BELEDİYE BAŞKANI YARAMADI

Ankette CHP yüzde 25,5 ile ikinci sırada yer alırken, Anahtar Parti yüzde 6,5, MHP yüzde 6,0, İYİ Parti yüzde 3,7, DEM Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1, Zafer Partisi yüzde 2,3 ve TİP yüzde 0,9 oy aldı. Kararsızların oranı ise yüzde 13,8 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre, Özarslan'ın AKP'ye geçişinin ilçedeki muhalif seçmeni iktidar partisine yönelteceği beklentisi karşılık bulmadı.

Araştırmada, AKP'ye oy veren seçmenlerin bir bölümünün tercihlerini muhalefet partilerine kaydırdığı değerlendirmesi yer aldı.

Oysa ki AKP ilçedeki son genel seçimlerde yüzde 37,09 yerel seçimde ise 38.56 oy almıştı.