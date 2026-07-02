Taze AKP'li Mesut Özarslan: AK Parti bize hiçbir zaman uzak değildi

Şubat ayında CHP'den istifa ettikten sonra bir süre partisiz kalan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan geçtiğimiz günlerde AKP'ye katıldı.

Parti rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Özarslan AKP'nin hiçbir zaman kendisine uzak olmadığını belirtti.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP'ye geçti. (25 Haziran 2026)

"AK PARTİ HİÇBİR ZAMAN BİZE UZAK DEĞİLDİ"

İktidar partisi saflarına katılmasıyla ilgili TV100'de soruları yanıtlayan Özarslan şunları söyledi:

"CHP ile Mansur Yavaş Başkanımız vesilesiyle tanıştık; Ankara'daki pek çok ülkücü ve milliyetçinin onun yanında durmasıyla bu süreç yaşandı. Geçmişte İYİ Parti kuruculuğu ve il başkanlığı yaptığım için sağ-milliyetçi cenahla hep iç içeydik. MHP yetiştiğimiz tedrisat, AK Parti ise içindeki pek çok dostumuz ve yakınımız sebebiyle bize hiçbir zaman uzak olmayan partilerdi."