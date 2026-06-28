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Mesut Özarslan AKP'ye geçince makamındaki Atatürk portresi de küçüldü

CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Mesut Özarslan'ın makam odasındaki değişiklik dikkat çekti. Özarslan, AKP'ye geçmeden önce odasında bulunan büyük Atatürk portresini küçülterek yanına Erdoğan'ın portresini ekledi.

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Mesut Özarslan AKP'ye geçince makamındaki Atatürk portresi de küçüldü

CHP'den istifa ettikten aylar sonra AKP'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın makam odasında yaptığı değişiklik dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek parti rozetini aldığı Özarslan'ın, AKP'ye geçmesinin ardından odasındaki görselleri yenilediği görüldü.

Mesut Özarslan AKP'ye geçince makamındaki Atatürk portresi de küçüldü - Resim : 1
Özarslan AKP'ye geçmeden önce ve sonra
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ATATÜRK PORTRESİ AKP'YE GEÇİNCE KÜÇÜLDÜ

CHP'de görev yaptığı ve bağımsız kaldığı dönemlerde başkanlık makamında Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük, kalpaklı bir portresine yer veren Özarslan'ın, bu portreyi kaldırarak yerine daha küçük boyutta bir Atatürk portresi astığı görüldü.

Özarslan, boyutunu küçülttüğü bu portrenin yanına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da portresini ekledi.

NE OLMUŞTU?

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, 8 Şubat 2026'da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının ardından görevine bir süre bağımsız olarak devam eden Özarslan, 25 Haziran'da gerçekleştirilen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP'ye katıldı. Toplantıda Özarslan'ın parti rozeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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