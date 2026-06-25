Mesut Özarslan AKP'ye çabuk uyum sağladı: Erdoğan'dan önce İstanbul pislik içindeydi

CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, uzun bir süre partisiz kalmasının ardından bugün AKP'ye geçti.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Özarslan'a AKP rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Tören sonrasında Erdoğan'a teşekkür paylaşımı yapan Özarslan, ardından AKP Keçiören İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

"ERDOĞAN'DAN ÖNCE İSTANBUL PİSLİK İÇİNDEYDİ"

Burada yaptığı konuşmada siyasetin tek başına yürünecek bir yol olmadığının altını çizen Özarslan, "Mevzubahis 1 milyon nüfuslu Ankara'nın kalbi Keçiören olduğunda bu yükü omuzlamak ancak çelik gibi burada bulunduğumuz teşkilatlarla mümkündür ve öyle de olacaktır. Biz Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep birlikte, beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmadan önce İstanbul'un pislik içinde olduğunu belirten Özarslan şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize emanet edilmiş İstanbul'u hatırlayın. Pisliğin içindeydi, insanlar su bulamıyordu. Türkiye'nin evladı olan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan nasıl İstanbul'u cennete çevirdiyse aynı vizyonu biz de devam ettireceğiz. Bir olacağız, birlik olacağız, hak ve hakkaniyet yolunda çalışacağız. Bugün yaptığımız AK Parti'ye geçiş vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı mübarek olsun." (AA)