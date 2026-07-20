Erdoğan'a sunulan anket ortaya çıktı: AKP'liler "Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük öfke" dedi

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında ana muhalefette yaşananlar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline geldi. Mutlak butlan sürecinin seçmende yarattığı etkiyi gösteren anketin sonuçları da ortaya çıktı.

Anket sonuçları iktidar ve ortağının kendi seçmeninden dahi tepki çektiğini ve vatandaşın mutlak butlan kararını siyasi olarak değerlendirildiğini gösterdi.

ERDOĞAN'A SUNULAN ANKET ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Fatih Ergin'in Yeniçağ'daki yazısında aktardığı kulis bilgilerine göre, anket, kararın Cumhur seçmeninin bir bölümünde de tepkiyle karşılandığını ve vatandaşların önemli kısmının süreci siyasi olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan son kamuoyu araştırmasının sonuçları AKP yönetiminde dikkat çekici değerlendirmelere neden oldu. Ankette, mutlak butlan kararının siyasi gerekçelerle alındığını düşünenlerin oranının yüzde 60'a ulaştığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığına sunulan araştırmanın, CHP'deki gelişmelerden çok iktidarın mevcut tablo karşısındaki durumunu ortaya koyduğu yorumları yapıldığı belirtilirken, erken seçim konusunda da belirsizliğin sürdüğü iddia edildi.

Yazıda görüşüne yer verilen bir AKP'li yetkilinin ise, "Erken seçimin tarihini Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyor." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

AKP'LİLER "ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK ÖFKE" DEDİ

AKP çevrelerinde söz konusu anket sonuçları için "Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük öfke" yorumu yapıldı.

Bu oranın oluşmasında AKP ve MHP seçmeninin de kayda değer bir bölümünün etkili olduğu, Cumhur İttifakı seçmeninin bir kısmının da kararın arkasında siyasi bir irade bulunduğunu düşündüğü öne sürüldü.

Araştırmanın iktidar açısından dikkat çeken bir diğer sonucu ise CHP'de yaşanan süreç ve mutlak butlan kararının AKP'nin oylarına artış olarak yansımaması oldu. Ergin, mutlak butlan kararıyla CHP'nin içine sürüklendiği tartışmalı sürece rağmen seçmenin iktidara yönelmediğini öne sürerken, oluşan toplumsal tepkinin yeni bir muhalefet dalgasına dönüşebileceği değerlendirmesini paylaştı.