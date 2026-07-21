Son Dakika | Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada erkek arkadaşını öptüğü fotoğrafları ile gündemden düşmeyen Fatma Soydaş isimli fenomenin hesaplarına erişim engeli getirildi, İstanbul'da olduğu belirlenen Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen Fatma Soydaş hakkında yaptığı açıklamada "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını ve hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Başsavcılık hesaplarına erişim engeli getirildiği bilgisini paylaştı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının "ffatmaase " ismi ile tiktok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3, maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup;

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul İlinde bulunduğu tespit edilmiş, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir.

Şüpheli tarafından yapılan ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.07.2026 tarih ve 2026/8361 D.İş. sayılı kararı ile Erişimin Engellenmesi kararı verilmiştir.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Soydaş, paylaşılan görüntülerinin ardından yaptığı açıklamada görsellerin içerik oluşturmak için kurgulandığını ve "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan ile gerçek, duygusal bir bağlarının olmadığını ifade etmişti.