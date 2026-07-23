Son Dakika | CHP geride kaldı yeni parti için geri sayım: İstifalar ve imzalar tamam

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararına karşı atılan her türlü yasal adımın sonuçsuz kalmasının ardından Özgür Özel, "Yeni bir yol açmak için yola çıkıyoruz." diyerek yeni bir parti kuracaklarını açıklamıştı.

Söz konusu parti için kritik adım cuma günü atılacak.

CUMA GÜNÜ İSTİFASINI AÇIKLAMASI BEKLENEN ÖZEL'İN İLK DURAĞI HACI BAYRAM VELİ CAMİSİ OLACAK

Kulislerde konuşulanlara göre Özgür Özel, cuma günü CHP'den istifa ettiğini açıklayacak.

Özel, saat 13.02'de Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından, saat 14.00'te kurmaylarıyla birlikte yeni parti için son toplantısını düzenleyecek.

91 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİ İÇİN İMZA VERDİ

Cuma günkü toplantıya ilişkin Halk TV'de Gökmen Karadağ ve Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, önemli kararları açıklayacaklarını bildirdi.

"Biz 90'ın üzerinde bir milletvekiliyle yeni parti sürecini başlatmış olacağız. Tüm arkadaşlarımızla son bir değerlendirme yapıp ona göre yol haritamızı açıklayacağız. Bir sürecin sonuna geliyoruz, bunu ifade edelim." diyen Emre; her türlü ihtimale karşı Özel ile birlikte yürüyecek milletvekillerinin iki farklı oluşum için dilekçe verdiğini belirtti.

Söz konusu vekillerin sayısının ise 91 olduğu öğrenildi.

A PLANI "YENİ PARTİ" OLAN ÖZEL'İN B PLANI: DEĞİŞİM PARTİSİ

Cuma günü İçişleri Bakanlığına Yeni Parti adıyla kuruluş dilekçesi verilmesi beklenirken kulislerde konuşulanlara göre Değişim Partisi adıyla yedek bir parti daha kurulacak.

İSTİFALAR BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel'in yeni partisinin kurucu kadrosunda yer alacak milletvekilleri CHP'den istifa etmeye başladı. Vekillerin e-Devlet üzerinden partiden istifa ettikleri öğrenildi.

Toplam istifa sayısının 91'e ulaşması bekleniyor.