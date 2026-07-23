Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda
Arina Fenerbahçe'nin, Marina VakıfBank'ın sayı makinesi. İki Rus oyuncu aynı takımda oynasa ne olurdu sorusu sonunda cevabını buluyor. Rüyalar gerçek oldu. Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda.
Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'nin sayı makinesi. 22 yaşında ve 1.90 boyunda. Rus voleybolcu 2021'den bu yana sarı lacivertli takımda forma giyiyor.
Marina Markova da VakıfBank'ın sayı makinesi. Boyu 2 metre. Yaşı 25. 2024'ten bu yana sarı siyahlı takımda oynuyor.
İki Rus voleybolcu Sultanlar Ligi'nin en önemli yıldızları arasında gösteriliyor. İkisi de smaçör olarak görev yapıyor.
Sultanlar Ligi'ne her sezon damga vuran Arina ve Markova için konuşulan hep şuydu: "İkisi de aynı takımda oynasa acaba ne olurdu?"
Ve rüyalar gerçek oluyor. Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina, aynı takımda oynayacak.
Bu takım ne Fenerbahçe, ne de VakıfBank...
Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın voleybol milli takımları uluslararası arenada boy gösteremiyordu. FIVB kararı değiştirdi ve Rusya Milli Takım düzeyinde uluslararası arenada yerini tekrar aldı.
Rusya Kadın Voleybol Milli Takımı da 26 Temmuz'da kampa girme kararı aldı. Bir haftalık çalışmanın ardından da Sırbistan'la maç yapacak.
İşte Arina ve Markova'nın da milli takım hasreti böylece son bulacak. Ve "Acaba aynı takımda oynasalardı ne olurdu" sorusu da böylece cevap bulacak.