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Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda

Arina Fenerbahçe'nin, Marina VakıfBank'ın sayı makinesi. İki Rus oyuncu aynı takımda oynasa ne olurdu sorusu sonunda cevabını buluyor. Rüyalar gerçek oldu. Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 1
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Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'nin sayı makinesi. 22 yaşında ve 1.90 boyunda. Rus voleybolcu 2021'den bu yana sarı lacivertli takımda forma giyiyor.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 2
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Marina Markova da VakıfBank'ın sayı makinesi. Boyu 2 metre. Yaşı 25. 2024'ten bu yana sarı siyahlı takımda oynuyor.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 3
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İki Rus voleybolcu Sultanlar Ligi'nin en önemli yıldızları arasında gösteriliyor. İkisi de smaçör olarak görev yapıyor.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 4
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Sultanlar Ligi'ne her sezon damga vuran Arina ve Markova için konuşulan hep şuydu: "İkisi de aynı takımda oynasa acaba ne olurdu?"

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 5
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Ve rüyalar gerçek oluyor. Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina, aynı takımda oynayacak.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 6
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Bu takım ne Fenerbahçe, ne de VakıfBank...

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 7
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Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın voleybol milli takımları uluslararası arenada boy gösteremiyordu. FIVB kararı değiştirdi ve Rusya Milli Takım düzeyinde uluslararası arenada yerini tekrar aldı.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 8
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Rusya Kadın Voleybol Milli Takımı da 26 Temmuz'da kampa girme kararı aldı. Bir haftalık çalışmanın ardından da Sırbistan'la maç yapacak.

Rüyalar gerçek oldu: Fenerbahçeli Arina ile VakıfBanklı Marina aynı takımda - Fotoğraf: 9
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İşte Arina ve Markova'nın da milli takım hasreti böylece son bulacak. Ve "Acaba aynı takımda oynasalardı ne olurdu" sorusu da böylece cevap bulacak.

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