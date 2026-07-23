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Halk TV Spor Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, çifte müjde geldi. Sarı kırmızılıların ilgilendiği 2 isimle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yöneticiler transfer çalışmalarını sürdürürken, 2 müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılılar, uzun süredir Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes'in peşindeydi. İlk müjde Bruno Fernandes cephesinden geldi.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 3
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Fanatik'in Sport Italia’ya dayandırdığı habere göre Portekizli futbolcu, kulübü ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 4
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Manchester United'ın Fernandes'in ücretinden indirim istediği belirtildi. Bunun kabul etmeyen futbolcunun ise tam terzi zam talep etmesi, görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 5
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Bruno Fernandes'in kulübüyle yeni bir anlaşma yapamaması halinde Galatasaray'a transfer olma şansının yükselebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 6
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Bir başka müjdeli haber de Brahim Diaz'dan geldi. Haber Sarı kırmızı'nın gazeteci Yakup Çınar'a dayandırdığı habere göre Real Madridli futbolcuyu isteyen Galatasaray, babasıyla da görüştü.

Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme - Fotoğraf: 7
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Çınar, "Galatasaray, Brahim Diaz'ın babası ve ilgilisi Sufiel Abdelkader ile görüştü" ifadesini kullandı. Görüşmede transfer konusunun değerlendirildiği belirtiliyor.

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