Galatasaray'a çifte müjde: 2 transferde flaş gelişme
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, çifte müjde geldi. Sarı kırmızılıların ilgilendiği 2 isimle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yöneticiler transfer çalışmalarını sürdürürken, 2 müjdeli haber geldi.
Sarı kırmızılılar, uzun süredir Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandes'in peşindeydi. İlk müjde Bruno Fernandes cephesinden geldi.
Fanatik'in Sport Italia’ya dayandırdığı habere göre Portekizli futbolcu, kulübü ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı.
Manchester United'ın Fernandes'in ücretinden indirim istediği belirtildi. Bunun kabul etmeyen futbolcunun ise tam terzi zam talep etmesi, görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanmasına yol açtı.
Bruno Fernandes'in kulübüyle yeni bir anlaşma yapamaması halinde Galatasaray'a transfer olma şansının yükselebileceği belirtiliyor.
Bir başka müjdeli haber de Brahim Diaz'dan geldi. Haber Sarı kırmızı'nın gazeteci Yakup Çınar'a dayandırdığı habere göre Real Madridli futbolcuyu isteyen Galatasaray, babasıyla da görüştü.
Çınar, "Galatasaray, Brahim Diaz'ın babası ve ilgilisi Sufiel Abdelkader ile görüştü" ifadesini kullandı. Görüşmede transfer konusunun değerlendirildiği belirtiliyor.