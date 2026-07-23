Halk TV Spor 16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim Voleybolda kızlarımız rakiplerine set bile vermedi. 16, 17 fark etmez Türkiye affetmez! Zafer üstüne zafer. Harikasınız kızlar!

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