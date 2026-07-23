Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim

Voleybolda kızlarımız rakiplerine set bile vermedi. 16, 17 fark etmez Türkiye affetmez! Zafer üstüne zafer. Harikasınız kızlar!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 1
1 7

Voleybola kızlarımız Türkiye'nin gururu oldu. Voleybolda kızlarımız rakiplerine set bile vermedi. 16, 17 fark etmez Türkiye affetmez! Zafer üstüne zafer. Harikasınız kızlar.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 2
2 7

Hem U16, hem de U17 takımlarımız maçlarını kazandı. İki takımımız da rakiplerini set vermeden yenmeyi başardı.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 3
3 7

U16 Kadın Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'la karşı karşıya geldi.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 4
4 7

Millilerimiz, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 (25-12, 25-18, 25-15) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 5
5 7

Millilerimizin grup aşamasında kalan maçları şu şekilde:
23 Temmuz Perşembe
15.00 Romanya-Türkiye
24 Temmuz Cuma
15.00 Sırbistan-Türkiye
25 Temmuz Cumartesi
20.00 Yunanistan-Türkiye

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 6
6 7

U17 Milli Takımımız da Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Kosova'yı 3-0 (25-10, 25-19, 25-11) mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim - Fotoğraf: 7
7 7

Milli Takımımızın Balkan Şampiyonası grup etabında kalan maçları şu şekilde:
23 Temmuz Perşembe
15.00 Türkiye-Karadağ
24 Temmuz Cuma
15.00 Türkiye-Bulgaristan
25 Temmuz Cumartesi
17.00 Arnavutluk-Türkiye

Türkiye Milli Takım Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro