16, 17 fark etmez bizim kızlar affetmez! Galibiyet bizim zafer bizim
Voleybolda kızlarımız rakiplerine set bile vermedi. 16, 17 fark etmez Türkiye affetmez! Zafer üstüne zafer. Harikasınız kızlar!
Voleybola kızlarımız Türkiye'nin gururu oldu. Voleybolda kızlarımız rakiplerine set bile vermedi. 16, 17 fark etmez Türkiye affetmez! Zafer üstüne zafer. Harikasınız kızlar.
Hem U16, hem de U17 takımlarımız maçlarını kazandı. İki takımımız da rakiplerini set vermeden yenmeyi başardı.
U16 Kadın Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'la karşı karşıya geldi.
Millilerimiz, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 (25-12, 25-18, 25-15) mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.
Millilerimizin grup aşamasında kalan maçları şu şekilde:
23 Temmuz Perşembe
15.00 Romanya-Türkiye
24 Temmuz Cuma
15.00 Sırbistan-Türkiye
25 Temmuz Cumartesi
20.00 Yunanistan-Türkiye
U17 Milli Takımımız da Balkan Şampiyonası'nın ikinci maçında Kosova'yı 3-0 (25-10, 25-19, 25-11) mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
Milli Takımımızın Balkan Şampiyonası grup etabında kalan maçları şu şekilde:
23 Temmuz Perşembe
15.00 Türkiye-Karadağ
24 Temmuz Cuma
15.00 Türkiye-Bulgaristan
25 Temmuz Cumartesi
17.00 Arnavutluk-Türkiye