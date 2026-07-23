Dünya bu meyvenin peşinde koşuyor: Türkiye'de 9 milyon ağaçta 32 çeşit yetişiyor

Dünya kuru kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya'da, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli kayısıların hasat dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan kentte üreticiler; "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" başta olmak üzere 32 farklı çeşidi dalından büyük bir özenle toplayarak kurutma sürecine hazırlıyor. Bu sezon bahçelerde yaşanan ürün bolluğu üreticinin yüzünü güldürürken, mevsimlik tarım işçileri ise kavurucu yaz sıcakları altında zorlu bir mesai yürütüyor. Sabah saat 05.00 civarında tarlalara inen işçiler, topladıkları ürünleri kullanım amaçlarına göre ayırarak hummalı bir çalışmaya imza atıyor.

GÜN KURUSU VE İSLİMLEME YÖNTEMLERİYLE KURUTMA

Hasat edilen kayısılar, iki farklı geleneksel yöntemle kurutularak pazara hazır hale getiriliyor. Kahverengi kuru kayısı olarak bilinen "gün kurusu" için meyveler, hiçbir işleme maruz bırakılmadan doğrudan sergen alanlarına serilerek doğal yollarla güneş altında kurumaya bırakılıyor. Belirli aralıklarla çevrilen meyveler yeterli olgunluğa ulaştığında çekirdeklerinden ayrılarak tekrar güneşe seriliyor. Sarı kuru kayısılar ise renklerini koruması ve raf ömrünün uzun olması amacıyla önce kükürtleme olarak da bilinen islimleme işleminden geçiriliyor. Ardından sergen alanlarına tek sıra halinde serilen bu ürünler de kuruduktan sonra çekirdekleri çıkarılarak son kurutma işlemine tabi tutuluyor. Büyük ölçüde insan emeğine dayanan bu meşakkatli sürecin ardından boylama ve sınıflandırma aşamalarından geçen kayısılar, depolanarak iç pazar ve ihracat için hazırlanıyor.

İNSAN EMEĞİNE DAYALI UZUN SÜREÇ

Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'nde üreticilik yapan Erhan Almendi, Malatya kayısısının yüksek şeker oranı, fosfor ve potasyum bakımından zenginliğiyle rakiplerinden ayrıldığını, bu kalitenin de bölgenin eşsiz havası ve güneşinden kaynaklandığını söyledi.

Haziran ayının sonu ile ile temmuz ayının ilk haftasında başlayan hasadın tamamen insan emeğine dayalı, uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu ifade eden Almendi, "Kayısı önce ağaçtan toplanıyor, ardından islimlenerek sergen alanlarında güneşte kurutuluyor. Yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra çekirdeği çıkarılıyor, daha sonra yeniden güneşe seriliyor. Son kez kurutulan ürün toplanarak depolara taşınıyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Bu süreçlerin tamamı insan emeğiyle gerçekleştiriliyor." dedi.

12 yıldır kayısı hasadında çalışan mevsimlik tarım işçisi İbrahim Bayır ise sabah 05.00'te sergen alanlarında başlayan mesailerini anlattı. Bayır, "Akşamdan kalan kayısıları seriyoruz, kuruyanları çekirdeğini çıkarmak için topluyoruz. Saat 07.30'dan sonra ağaçlardan hasat edilen kayısılar sergen alanına getiriliyor. Burada 4-5 gün kurutulduktan sonra çekirdeği çıkarılıyor ve tekrar güneşe seriliyor. Öğle sıcağında ara veriyoruz, öğleden sonra yeniden çalışarak akşam saatlerine kadar mesai yapıyoruz." diye konuştu. (AA)